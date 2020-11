Insufficienza periodica in inglese? Antonella Arpa (Himorta) ti aiuta a studiare da 10 e lode

Migliora l’inglese con la prof Himorta

: lo studi sin dalle elementari, hai trascorso ore e ore a imparare vocaboli, verbi, frasi e intercalari. Eppure, dopo tutti questi anni, ti capita ancora di inventare di sana pianta le canzoni dei tuoi cantanti stranieri preferiti, di cui non capisci una parola che sia una. Non solo: sei sottotitoli-dipendente e, quando sei all’estero, preferisci perderti piuttosto che chiedere indicazioni.Insomma, se non sai più dove mettere le mani, per fortuna ci siamo noi ad aiutarti: grazie al progetto ‘ School Days ’, di, potrai migliorare il tuo, sia scritto che parlato. Con questa iniziativa, avrai la possibilità di eseguire un vero check up del tuo metodo di studio e implementarlo grazie a. Una lezione speciale è totalmente dedicata allo studio della lingua del Regno Unito, con una professoressa d’eccezione. Sarà infatti, a condurti nel mondo anglosassone. Vi diamo dunque appuntamento per ilsu Skuola.net e sui nostri social per il quinto dei 7 appuntamenti che ti accompagneranno nei primi mesi di scuola per dare uno sprint ai tuoi voti.è ovviamente una questione di anni, ma la nostra prof si concentrerà su tre diversi aspetti della lingua, ciascuno volto a migliorare ambiti morfologici distinti che spesso risultano di difficile apprendimento da parte degli studenti:. Sì hai letto bene, la nostra docente per questo quinto webinar è proprio lei: stiamo parlando di, e che attualmente è la. Ha mosso i suoi primi passi in questo mondo fin dal 2015, partecipando a fiere e iniziative legate al mondo del fumetto, approdando poi nel 2016 su Canale 5, dove riveste il ruolo della Manga nel noto quiz Avanti un Altro! ponendo ai concorrenti domande relative all'universo fumettistico. Himorta si colloca attualmente al primo posto nella categoria fumettistica e videoludica come influencer più seguita sulla piattaforma Instagram. Ha attualmente una fanbase di quasi un milione di followers. Ma prima di diventare famosa come cosplayer,e, di tanto in tanto, continua a coltivare la passione per l’insegnamento.Nel webinar non mancheranno, inoltre, le, raccolti nei giorni precedenti al video. Come imparare l’inglese in modo fluido e approfondito? Per scoprirlo, non mancare all’appuntamento del 20 novembre alle ore 15.00. Ma non preoccuparti, se dovessi perderlo, dopo l’anteprima potrai sempre consultarlo sulla piattaforma dedicata è uno dei membri di una squadra di super esperti stellare: i professori-influencer “arruolati” da Skuola.net che, in base alla propria esperienza e conoscenze, aiuteranno gli studenti a costruire un metodo di studio nel proprio ambito di eccellenza. Di chi stiamo parlando?, docente di tecniche di memoria e di mnemotecnica,, prof di matematica e youtuber,, youtuber del canale Sgrammaticando. Ecco tutti i gli altri webinar da non perdere: