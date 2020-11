Memorizzare non è una missione impossibile: il campione di memoria Matteo Salvo ti dice come fare

School Days: i webinar dei prof-influencer superare l’anno scolastico al meglio

School Days: tutti i webinar da non perdere

“I metodi di studio più efficaci” con Matteo Salvo | disponibile dal 23 ottobre

“Gli errori di italiano più frequenti (e come evitarli)” con Fiorella Atzori | disponibile dal 30 ottobre

“PCTO: il tutorial definitivo” con Intesa Sanpaolo | disponibile dal 13 novembre

“Inglese: il metodo di studio per chi litiga con le lingue straniere” con Antonella Arpa | disponibile dal 20 novembre

“Come affrontare le interrogazioni orali” con Matteo Salvo | disponibile dal 27 novembre

“Matematica: consigli per migliorare il proprio metodo di studio” con Elia Bombardelli | disponibile dal 4 dicembre

Dopo ore e ore di studio, pensi di non essere riuscito a imparare niente? Hai quella sensazione orribile che, per quanto ci provi, le nozioni non ti “entrano in testa”? Davanti ai professori o durante i compiti in classe ti ritrovi di colpo completamente smemorato? Beh, il tuo è un caso che soloInfatti, grazie ai suoi consigli, riuscirai finalmente a trovare il. E’ lui il protagonista del, un’iniziativa didedicata a tutti gli studenti che hanno qualche problemino a scuola o che magari vogliono semplicemente alzare la propria media scolastica: visitando il sito dedicato si potrà fare un vero e proprio. Appuntamento ilper il terzo dei 7 appuntamenti che ci accompagneranno nei primi mesi di scuola per una pagella al top.“School Days” è un’iniziativa pensata per fornire i, nata dalla. Siamo giunti ormai al terzo webinar tra quelli proposti dal progetto, e sarà proprioa spiegare agli studenti come stimolare al massimo la propria memoria. Abbiamo di fronte il primo italiano ad essersi aggiudicato il titolo di. Inoltre, è presidente dell’, ente che si occupa della divulgazione delle mnemotecniche e dello sport della memoria, e docente di tecniche di memoria e di mnemotecnica. Il suo metodo ha permesso a tantissimi studenti (e non solo) di raggiungere grandi traguardi, facendo scoprire loro potenzialità finora sconosciute. Durante lo streaming,, esponendo il funzionamento delle mappe mentali, della conversione fonetica, il metodo PAV, dei loci ciceroniani e stanze romane, delle associazioni mentali.Non mancheranno, inoltre, le risposte di Matteo Salvo alle, raccolti nei giorni precedenti al video. Come iniziare allora a memorizzare al meglio ciò che stai studiando? Per scoprirlo, non mancare all’appuntamento del 6 novembre alle ore 15.00. Ma non preoccuparti, se dovessi perderlo, dopo l’anteprima potrai sempre consultarlo sulla piattaforma dedicata è uno dei membri di una squadra di super esperti stellare: i professori-influencer “arruolati” da Skuola.net che, in base alla propria esperienza e conoscenze, aiuteranno gli studenti a costruire un metodo di studio nel proprio ambito di eccellenza. Di chi stiamo parlando?, cosplayer e prof di inglese,, prof di matematica e youtuber e, youtuber del canale Sgrammaticando. Ecco tutti i webinar da non perdere: