Come affrontare le interrogazioni orali? Scoprilo con Matteo Salvo, il campione di memoria

School Days: segui il webinar di Matteo Salvo e dì addio alla scena muta

School Days: tutti i webinar da non perdere

Inizia subito i tuoi "School Days"! Supera al meglio l’anno scolastico Cosa aspetti? Clicca qui!

Hai studiato con impegno per, hai risposto a tutte le domande, hai dato il massimo, ma la tua esposizione ha lasciato a desiderare e hai preso un voto peggiore di quello che meritavi. Quante volte ti è successo? Tante, forse troppe. Un buon voto, infatti, non è solo frutto di ore e ore di studio, ma dipende anche dalla capacità di parlare e presentare gli argomenti assimilati.Ma ora è tempo di rimediare! Se il tuo punto debole è proprio questo,, può darti consigli utili per migliorare: non avrai più ostacoli che ti impediranno di ottenere un ottimo voto alla prossima interrogazione. Sarà proprio lui il protagonista del sesto webinar di " School Days ", un’iniziativa didedicata a tutti gli studenti che vogliono recuperare le proprie lacune e ottenere finalmente la pagella che sognano da sempre. Per scoprire tutti i segreti sull’esposizione perfetta e sbalordire i tuoi professori, non perdereper il sesto dei sette incontri che ci hanno accompagnato gli studenti in questi primi mesi di scuola per voti sempre al top e senza brutte sorprese.In questo appuntamento online,. Chi meglio di lui può illustrare gli espedienti per ottimizzare l’esposizione orale, se non il primo italiano ad essersi aggiudicato il titolo dinonché vincitore delInoltre, è presidente dell’, ente che si occupa della. I suoi consigli su memorizzazione e metodo di studio hanno già permesso a tantissimi ragazzi di migliorare i propri risultati a scuola, grazie a tecniche che hanno rivoluzionato il loro modo di studiare. Eppure questi traguardi sono arrivati dopo un’esperienza scolastica e accademica nella quale ha vissuto gli stessi problemi di tutti gli studenti comuni: studiare da matti ma poi essere condizionato dall’emotività durante. Durante questo suo terzo webinar all’interno dell’iniziativa School Days (puoi recuperare gli altri due qui ), Matteo Salvo ti trasmetterà le strategie più efficaci per arrivare al giorno dell’interrogazione nello stato mentale migliore; ti insegnerà a gestire l’emotività e a comunicare quanto appreso con sicurezza. Ovviamente non mancheranno le sue risposte alle domande più frequenti degli studenti. Come iniziare allora a prepararsi al meglio per un’interrogazione?. Ma non preoccuparti, se dovessi perderlo, dopo l’anteprima potrai sempre consultarlo sulla piattaforma dedicata è uno dei membri di una squadra di super esperti stellare: i professori-influencer “arruolati” da Skuola.net che, in base alla propria esperienza e conoscenze, aiuteranno gli studenti a costruire un metodo di studio nel proprio ambito di eccellenza. Stiamo parlando di, cosplayer e prof di inglese,, prof di matematica e youtuber e, youtuber del canale Sgrammaticando. Ecco tutti i webinar da non perdere: