PCTO: come sceglierli e ottenere il massimo? Te lo spiegano gli esperti

Alternanza, alternanza scuola-lavoro, ASL, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, PCTO: tanti i nomi con cui studenti e docenti chiamano questa attività curricolare,. Nonostante questo, restano tanti anche i dubbi e i quesiti proprio in merito alla scelta del percorso da frequentare all’interno di questa iniziativa che fa dialogare il mondo del lavoro e le scuole.Ma perché queste ore di scuola siano quanto più utili possibile,! Anche perché alla fine, per tutti, arriverà il momento di presentarlo davanti alla commissione d’esame di maturità…Proprio per sostenere i ragazzi nell’approccio dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, a breve ‘sugli schermi’ di Skuola.net arriverà, un'iniziativa di. Si tratta del quarto di una serie di sette appuntamenti dedicati al metodo di studio e ai consigli per affrontare le più importanti discipline scolastiche, e non solo: in questo caso, infatti, parleremo proprio del percorso che interessa gli ultimi tre anni di scuola superiore. A rispondere ai dubbi più frequenti degli studenti saranno, ‘interrogate’ da, rispettivamente. L’appuntamento è fissato per il 13 novembre 2020 alle ore 15.00 su Skuola.net e sui nostri social.Il ritorno alla Dad, le lacune che molti hanno accumulato lo scorso anno, l’incertezza dei mesi futuri: questi sono solo alcuni dei “travagli” con i quali è iniziato l’anno scolastico 2020/2021. A questi, per gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, si aggiunge anche la necessità di iniziare o completare. Questo tipo di attività non sono state sospese e possono continuare, anche in presenza, tuttavia il massiccio ricorso allo smart working nel mondo del lavoro non può non riflettersi anche sugli studenti. Per questo. Cosa cambierà rispetto alla modalità “tradizionale”?, che in Intesa Sanpaolo curano i progetti e seguono gli studenti impegnati nel, spiegheranno inoltre quali sono le regole di comportamento che i ragazzi devono rispettare qualora affrontino il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (anche online) e come avere un’ottima valutazione da parte delle aziende. Non solo: insieme alle ospiti scopriremo come scegliere il progetto di, quali sono le competenze che è possibile sviluppare e come approcciarsi alla, così importante per l’esame di Stato.Se vuoi dipanare quindi ogni dubbio sul percorso PCTO, non mancare all’appuntamento del. Ma non preoccuparti, se dovessi perderlo, dopo l’anteprima potrai sempre consultarlo sulla piattaforma dedicata . Dove potrai scoprire di più su, l'iniziativa di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Skuola.net per aiutare tutti gli studenti a migliorare i propri voti potenziando il metodo di studio, grazie alla possibilità di effettuare un check-up del proprio metodo e un potenziamento grazie ai webinar.Le esperte di Intesa Sanpaolo fanno parte di una squadra di super esperti stellare:“arruolati” da Skuola.net che, in base alla propria esperienza e conoscenze, aiuteranno gli studenti a costruire un. Di chi stiamo parlando?, cosplayer e prof di inglese,, docente di tecniche di memoria e di mnemotecnica,, prof di matematica e youtuber e, youtuber del canale Sgrammaticando. Ecco tutti i gli altri webinar da non perdere: