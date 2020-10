Quali sono i metodi di studio più efficaci? Te lo spiega Matteo Salvo, il campione di memoria

School Days: in arrivo i webinar per studiare meglio e superare l’anno scolastico

School Days: tutti i webinar da non perdere

“Gli errori di italiano più frequenti (e come evitarli)” con Fiorella Atzori | disponibile dal 30 ottobre

“Memorizzare qualunque informazione: dote o metodo?” con Matteo Salvo |disponibile dal 6 novembre

“PCTO: il tutorial definitivo” con Intesa Sanpaolo | disponibile dal 13 novembre

“Inglese: il metodo di studio per chi litiga con le lingue straniere” con Antonella Arpa | disponibile del 20 novembre

“Come affrontare le interrogazioni orali” con Matteo Salvo | disponibile dal 27 novembre

“Matematica: consigli per migliorare il proprio metodo di studio” con Elia Bombardelli | disponibile dal 4 dicembre

Non solo webinar: 50 euro di ripetizioni per andare bene a scuola

Il metodo di studio è come un muscolo: si può allenare per farlo diventare ancora più forte. Ovviamente serve anche un grande allenatore. E chi meglio di un? Sarà proprio lui il protagonista deldi “School Days”, un’iniziativa didedicata a tutti gli studenti che hanno qualche difficoltà con lo studio o che magari vogliono semplicemente migliorare i propri voti: visitando il sito dedicato si potrà fare un vero e proprio check-up del metodo di studio e potenziarlo grazie ai webinar di selezionati “guru” in materia. Appuntamento il“School Days” è un piano di salvataggio corredato dei, nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Skuola.net. Ad aprire la serie di webinar proposti dal progetto sarà proprio, primo italiano ad essersi aggiudicato il titolo di. Divenuto presidente dell’, ente che si occupa della divulgazione delle mnemotecniche e dello sport della memoria, e, Matteo Salvo non ha mai smesso divulgare il suo metodo per permettere a tutti di raggiungere grandi traguardi. Durante il suo streaming, infatti, fornirà consigli vitali peral fine di rendere lo studio più produttivo e sciolto.Non mancheranno, inoltre, le. Come iniziare ad allenare la memoria? Comincia a ricordare l’appuntamento delcon Matteo Salvo! Ma non preoccuparti, dopo l’anteprima potrai sempre consultarlo sulla sulla piattaforma dedicata non è l’unico membro di una squadra di super esperti stellare: i professori-influencer “arruolati” da Skuola.net, in base alla propria esperienza e alle proprie conoscenze, aiuteranno gli studenti a costruire un metodo di studio nel proprio ambito di eccellenza. Di chi stiamo parlando?, cosplayer e prof di inglese,, prof di matematica e youtuber e, youtuber del canale Sgrammaticando. Ecco tutti i webinar da non perdere:I 7 webinar ti aiuteranno a districarti nelle, ma per una preparazione ancora più mirata, con "School Days" puoi accedere a ripetizioni private, in presenza o online, con un Tutor a scelta su Skuola.net | Ripetizioni . Grazie a Intesa Sanpaolo potrai ricevere ore di lezione per un controvalore di 50€ fino al 15 novembre 2020. Come fare? Semplice: se non si è già iscritti, basta registrarsi su Skuola.net | Ripetizioni e, se si è studenti, saranno accreditati 50€ nel proprio account. Si potrà quindi scegliere il tutor ideale e data, ora e luogo della lezione per usufruire delle ripetizioni con il credito ottenuto, anche comodamente online.Iniziativa valida dal 09/10/2020 al 15/11/2020, fino ad esaurimento dei 1.560 pacchetti disponibili. Ogni pacchetto consente di fruire di ore di lezione per un controvalore di 50€ ed è accreditabile entro il 15/11/2020. Una volta esaurito il contributo messo a disposizione da Intesa Sanpaolo, lo studente potrà continuare a prenotare ore di lezione secondo i termini e le condizioni di pagamento indicati sul sito ripetizioni.skuola.net ."