Quali sono gli errori di italiano più frequenti (e come puoi evitarli)? Te lo spiega Fiorella di Sgrammaticando

Sapersi esprimere in un italiano corretto, senza commettere errori grossolani, è davvero molto importante perché spesso rappresenta un vero e proprio bigliettino da visita. In particolare a scuola. E questo vale per ogni materia, visto che abitiamo in Italia e la maggior parte delle verifiche si svolgono nella nostra lingua. Per evitare quindi di cadere in errore, facendo brutti strafalcioni, bisogna essere ben preparati.E chi meglio di, famosa per il suo canale YouTube “”, può arrivare in tuo soccorso? Sarà proprio lei la protagonista del secondo webinar di “School Days” l’iniziativa di Intesa Sanpolo in collaborazione con Skuola.net dedicata a tutti gli studenti e le studentesse che hanno qualche difficoltà con lo studio o che intendono migliorare la propria media scolastica: visitando il sito dedicato si potrà fare un vero e proprio. Appuntamento ile sui nostri social per il secondo dei 7 appuntamenti che ci accompagneranno nel periodo clou del primo quadrimestre.“School Days” è un piano di salvataggio corredato dei migliori strumenti per migliorare la preparazione a scuola, nato dallaIl secondo appuntamento vede protagonista, diventata celebre per ilcon il quale aiuta migliaia di studenti nello studio e nel ripasso della grammatica e della lingua italiana, trasmettendo così un messaggio molto importante: scrivere e parlare meglio vuol dire comunicare meglio! Durante lo streaming, illustrerà una ricca rassegna di quelli che sono gli errori più comuni, sia nel parlato che nello scritto, evidenziandone ovviamente il perché. Fornirà inoltre utili consigli sul metodo di studio ideale da adottare per evitare di commettere tali errori ed arrivare così ad avere una maggiore consapevolezza e padronanza della lingua italiana durante un’interrogazione o un compito in classe di qualsiasi materia.Ma non preoccuparti, dopo l’anteprima potrai sempre consultarlo sulla sulla piattaforma dedicata.fa parte di una squadra di super esperti stellare: i professori-influencer “arruolati” da Skuola.net che, in base alla propria esperienza e alle proprie conoscenze, aiuteranno gli studenti a costruire un metodo di studio nel proprio ambito di eccellenza. Di chi stiamo parlando?, docente di tecniche di memoria e di mnemotecnica,, cosplayer e prof di inglese e, prof di matematica e youtuber. Ecco tutti i webinar da non perdere:Grazie ai 7 webinar sarai in grado di studiare meglio le principali materie scolastiche, ma per un supporto ancora più su misura, con "School Days" puoi accedere a ripetizioni private, in presenza o online, con un Tutor a scelta su Skuola.net | Ripetizioni Come fare? Semplice: se non si è già iscritti, basta registrarsi su Skuola.net | Ripetizioni e, se si è studenti, saranno accreditati 50€ nel proprio account. Si potrà quindi scegliere il tutor ideale e data, ora e luogo della lezione per usufruire delle ripetizioni con il credito ottenuto, anche comodamente online.Iniziativa valida dal 09/10/2020 al 15/11/2020, fino ad esaurimento dei 1.560 pacchetti disponibili. Ogni pacchetto consente di fruire di ore di lezione per un controvalore di 50€ ed è accreditabile entro il 15/11/2020. Una volta esaurito il contributo messo a disposizione da Intesa Sanpaolo, lo studente potrà continuare a prenotare ore di lezione secondo i termini e le condizioni di pagamento indicati sul sito ripetizioni.skuola.net