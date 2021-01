Sciopero scuola 29 gennaio: la mappa della protesta

Gli appuntamenti dello sciopero nelle piazze italiane

• Roma: ore 10:00, Piramide

• Torino: ore 10:00, Piazza Solferino

• Milano: ore 9:00, Regione Nuova

• Imperia: ore 9:30, Piazza Roma

• Napoli: ore 9:30, Piazza Mercato

• Bologna: ore 10:30, Piazza Maggiore

• Gorizia: ore 8:00, Piazza Cesare Battisti

• Parma: ore 8:30, Barriera Bixio

• Pinerolo : ore 9:00, Centro Studi Via Dei Rochis

• Siena: ore 9:00, Piazza San Domenico

• Catania: ore 10:00, Piazza Montessori

• Ascoli Piceno: ore 9:30, Piazza del Popolo

• Bari: ore 17:00, Piazza Umberto

• Padova: ore 9:00, Piazzale Della Stazione

• Cosenza: ore 9:00, Provveditorato via Montagna

• Taranto: ore 9:00, Piazzale Della vittoria

• Reggio Emilia: ore 9:30, Provveditorato via Mazzini

• Legnano : ore 12:00, Liceo Cotta



Le motivazioni della protesta

Oggiè stato indettoche coinvolge tutta. La protesta, promossa dai, riguarda svariati problemi sull’organizzazione del rientro, ritenuto non soddisfacente e ancora troppo precario.Migliaia di studenti questa mattina sono scesi in strada, incontrandosi in, pronti a manifestare apertamente la propria delusione per questa ripartenza ritenuta inadeguata.Gli studenti e i lavoratori della scuola si sono dati appuntamento oggi (in alcune città la mattina e in altre il pomeriggio), assicurando una protesta responsabile che rispetti le misure anti Covid vigenti:Guarda anche:Il mondo della scuola sembra insoddisfatto delle misure messe in atto per le riaperture delle scuole, tra cui ingressi scaglionati, turni pomeridiani, allungamento della settimana scolastica. Inoltre, la, necessaria per rispettarecon il ritorno in presenza, non convince a pieno i manifestanti, che sostengono che la Dad sia un problema per il diritto allo studio di quanti, in situazioni svantaggiate, non riescono a seguire le lezioni a pieno con questa modalità. Quali soluzioni adottare allora?sembra avere le idee chiare in merito: “con l’, l’per cancellare le classi pollaio,e per un reale tracciamento dei contagi implementando un sistema efficace. Gli studenti denunciano lafatta senza dispositivi sufficienti e senza diritti”.