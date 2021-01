Quali regioni potrebbero cambiare colore da domenica 31 gennaio?

Quali zone potrebbero cambiare colore e cosa succede domenica 31 gennaio

Cosa succede alla scuola da domenica 31 gennaio

A oggi l'Italia è divisa per colori - tra zone rosse, arancioni e gialle - a cui sono correlati particolari e differenti restrizioni per arginare il contagio da Coronavirus . Nello specifico, in questo momento la situazione per regioni e province autonome è la seguente: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento e Toscana sono in, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta si trovano inmentre la Provincia Autonoma di Bolzano e la Sicilia sono inGià da domenica prossima però, a seconda dei dati che verranno restituiti dal monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità domani venerdì 29 gennaio - ovvero quelli relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio -. Vediamo in che modo e per quali regioni.Partiamo dal presupposto che, secondo le norme attualmente vigenti, non è possibile passare dalla zona rossa alla zona arancione o dalla zona arancione alla zona gialla - quindi migliorare la propria posizione - prima di due settimane. Il quadro dell’ultimo, quello relativo alla settimana 11-17 gennaio, era positivo. Questo significa che, se riconfermata, la situazione potrebbe portare alla zona gialla per molte regioni. Come riportato da Il Corriere della Sera, le Regioni che potrebbero passare in giallo sono Veneto, Emilia-Romagna e Calabria, mentre la Lombardia dovrebbe restare arancione ancora per una settimana e rischiano di rimanere arancioni anche Lazio e Piemonte.La- che attualmente è rossa - potrebbe diventare arancione da domenica visti i dati buoni registrati nell'ultimo report. Non sembra che ci saranno regioni che entreranno in zona bianca questa domenica, anche se alcune testate - come Sky Tg 24 - affermano che questo speciale colore potrebbe essere accordato alla Basilicata. la situazione che prevede il ritorno a una vita "quasi" normale, con negozi aperti e la possibilità di spostarsi, ma rispettando sempre le regole di distanziamento e indossando le mascherine.Cosa accade alla scuola nelle varie zone (gialla, arancione e rossa)? Sia per gli studenti in zona gialla che per quelli in zona arancione la situazione non cambia: in entrambe le fasce di colore la, ovvero la scuola media. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di secondo grado la didattica in presenza è prevista per una percentuale di studentimentre il resto dei ragazzi segue in Dad. Per quanto riguarda la zona rossa, invece, come ha spiegato in una nota il ministero dell'Istruzione, "restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali".