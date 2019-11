FridaysForFuture, 4° sciopero globale 29 novembre: mappa delle manifestazioni in tutta Italia

Sciopero globale per il clima del 29 novembre: la mappa delle piazze Italiane

Fridays For Future, le richieste del quarto sciopero globale per il clima

Il quarto appuntamento con il Fridays for Future è ormai alle porte e le adesioni anche questa volta si stanno rivelando molto alte. Basti pensare che nella scorsa Climate Action Week, tra il 20 e il 27 Settembre 2019, hanno scioperato più di 7.5 milioni di studenti in tutto il mondo. Nelle manifestazioni precedenti del 15 marzo in manifestare erano in più di 2 milioni, il 24 Maggio si sono raggiunti oltre 130 paesi. Se sei interessato a scoprirne di più o non sai dove sono i raduni più vicini a te, leggi i prossimi paragrafi!Per questo appuntamento non è stata scelta una data casuale. Il 29 novembre infatti è ad una settimana dalla COP25 (United Nations Climate Change Conference), la conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid, in Spagna. L’obiettivo dei manifestanti è quello appunto di mettere pressione ai leader che si incontreranno in Spagna affinchè prendano delle decisioni immediate per contrastare l’emergenza climatica (dopo il fallimento degli accordi di Kyoto e di Parigi).Questo 29 novembre gli appuntamenti in piazza sono tantissimi, se vuoi partecipare e non sai qual è il punto di ritrovo più vicino a te, consulta la mappa ufficiale e unisciti al cambiamento!Essendo promosso per la maggior parte dai ragazzi, questo movimento viene spesso associato ad un ingenuità di massa senza degli obiettivi reali. Per contrastare queste voci è stato creato un apposito manifesto chiamatoche mette in luce i tre obiettivi concreti che il movimento promuove nella sua lotta contro l’emergenza climatica. Questo acrostico si traduce con tre richieste:": raggiungimento dello 0 netto di emissioni a livello globale nel 2050 e in Italia nel 2030, per restare entro i +1,5 gradi di aumento medio globale della temperatura.: la transizione energetica deve essere attuata su scala mondiale, utilizzando come faro il principio della giustizia climatica., diamo voce alla scienza: questa riduzione delle emissioni è geofisicamente possibile. La scienza e la tecnologia per questa transizione ci sono. Sappiamo come fare, manca la volontà politica ed economica per farlo".