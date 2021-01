Ritorno a scuola, dove riaprono le superiori il 1 febbraio - Aggiornamento regione per regione 

Rientro a scuola: zona gialla, arancione o rossa, cosa cambia?

I colori delle regioni dal 31 gennaio

Quando si avrà la certezza del colore della propria regione? Il monitoraggio dell'ISS avviene il venerdì di ogni settimana, e l'ordinanza ministeriale con i colori viene solitamente firmata il giorno stesso o il giorno dopo.

Come funziona l'assegnazione di un colore alla regione? Per rientrare in zona gialla, è necessario un RT inferiore a 1, mentre si finisce in zona arancione con Rt sopra l'1 nel suo valore minimo, e si entra in fascia rossa con un Rt sopra 1.25 (sempre considerando il valore inferiore). Per passare a una fascia di rischio inferiore, per esempio da arancione a giallo, o da rosso ad arancione, servono due settimane con Rt inferiore della fascia assegnata, ma bisogna guardare anche al tasso di incidenza. L'assegnazione a una zona, quindi, dura almeno due settimane prima che si possa passare al colore più chiaro. Al contrario, se i dati peggiorano è possibile passare alla fascia di rischio superiore anche prima delle due settimane.

Quale sarà il colore delle regioni dal 31 gennaio? In questo momento non abbiamo notizie certe, si dovrà aspettare la comunicazione ufficiale del Ministero della Salute. Tuttavia le indiscrezioni di queste ore vogliono che la Basilicata possa essere la prima regione in zona bianca (quella dove saranno possibili le riaperture, ma comunque rimane l'obbligo di mascherina e distanziamento); in zona gialla dovrebbero rientrare Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Provincia di Trento, Veneto; in zona arancione Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta. Sicilia e Bolzano, attualmente in zona rossa, sono in bilico tra il rimanere nella zona ad alto rischio o passare alla zona di livello inferiore.

Rientro a scuola 1 febbraio, il quadro regione per regione

Puglia,

Calabria,

Basilicata,

Sardegna,

Veneto,

Friuli Venezia Giulia,

Campania.

L'emergenzacontinua, ma il quadro nelle ultime settimane sembra in miglioramento. Potrebbero esserci novità nelcon diverse regioni che potrebbero passare da zona arancione a zona gialla. Un quadro decisamente migliore rispetto alle scorse settimane. Cosa accadrà, invece, sul fronte scolastico? Ecco gli ultimi aggiornamenti.Prima di affrontare nel dettaglio, bisogna fare una premessa. Infatti,a partire dall'indice RT rilevato dall'Istituto Superiore della Sanità, la riapertura potrebbe essere confermata o rimandata. Infatti, per le zone gialle o arancioni è prevista la riapertura delle scuole superiori dal 50% al 75%, ma, e i soli studenti a frequentare in presenza sono quelli dell'infanzia, della primaria e della prima media.Una possibilità di eccezione alla regola nasce però dall'autonomia delle singole regioni. I governatori possono emettere ordinanze che rovescino la situazione indicata dalla zona assegnata: è il caso, ad esempio, della provincia di Bolzano, dove i ragazzi delle superiori sono tornati a scuola nonostante la zona rossa delle ultime settimana.Dal. Quindi, sulla base dei, le regioni che hanno stabilito il rientro per il 1 febbraio dovranno farlo slittare.Sono già in classe, tornati nelle scorse settimane, gli studenti di, a quanto sappiamo oggi e sulla base delle ipotesi sul colore delle regioni (ordinanze dell'ultimo momento escluse), ritorneranno in classe gli studenti delle superiori in:Nel dettaglio, infino al 6 febbraio gli studenti potranno tornare nel limite del 50%, così come in Campania. Per quanto riguarda, invece, la, molto dipenderà dalla situazione regionale: se fosse assegnata la zona arancione, si dovrebbe rientrare in presenza dalla seconda media fino all'ultimo anno delle superiori per la misura del 50%. In caso restasse in zona rossa, invece, si rimanderà ancora. A, invece, anche se dovesse essere confermata la zona rossa, gli studenti delle superiori continueranno con le lezioni in presenza come nelle scorse settimane.