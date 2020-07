Ritorno a scuola 2020, le incognite che devono essere ancora chiarite

I dubbi per il ritorno a scuola di settembre 2020

Ritorno a scuola a settembre 2020? Non senza intoppi da risolvere

Back to school 2020: con mascherina o senza?

Uno dei temi più caldi delle ultime settimane. Infatti, da quando sono state sospese le lezioni in presenza, a metà febbraio 2020, la maggior parte degli studenti e degli insegnanti ancora non sono tornati nelle loro classi, l’unica eccezione è stata fatta per i maturandi 2020 che hanno potuto sostenere i loro esami di Stato in presenza nelle lo scuole con l’intera Commissione d’Esame a giudicarli.Tuttavia lenegli istituti sono ancora molte, e non tutte hanno ancora trovato una risposta da parte del Ministero dell’Istruzione: scopriamoCome accennato, sono ancora tanti i nodi da sciogliere prima della riapertura delle scuole,. Il Ministero ha avanzato come dataanche se poi ogni regione ha libertà di scegliere in autonomia il proprio calendario scolastico, tuttavia ciò che preoccupa sonoche dovrebbero avere luogo proprio a settembre e che potrebbero compromettere il rientro in classe degli studenti. Per questo moltissime voci si sono alzate, in particolar modo daidi tutta Italia,Altro nodo tutt’altro che semplice da risolvere è quello che riguarda gli: infatti i ragazzi dovranno essere posizionati, quando sono al loro banco,. E, viste le classie ledelle aule, non sempre si potrà assicurare la distanza di sicurezza per l’intera scolaresca. Dunque molte sono le possibili soluzioni:, come palazzetti dello sport o cinema, oppure, dove non vi sarà altra alternativa, si sta, dividendo gli studenti di una classe in almeno due gruppi, e alternando la presenza di un gruppo con la didattica a distanza dell’altro.Oltre ai turni per la presenza in classe, ipotesi molto accreditata soprattutto per gli studenti delle superiori,. E qui si apre un’altra questione, quella inerente ai, che dovrebbero affrontare gliper assicurare i servizi di linea in città senza creare assembramenti di ogni sorta. Inoltre anche. E, altro problema è proprio quello dell’organico scolastico, che andrebbee i turni fra i gruppi delle classi. Problema che però il Ministero dell’Istruzione sta analizzando e cercando di risolvere con nuovi fondi destinati proprio all’assunzione di personale e docenti.Altra importante spesa per il Ministero dell’Istruzione. Infatti, anche se il metro di distanza dovrà essere assicurato quando gli studenti saranno seduti ai banchi,, e dunque ogni qual volta uno studente decida di alzarsi dovrà necessariamente utilizzare la mascherina per girare per la scuola. Infatti, per ora le mascherine restano obbligatorie “”. Ad esempio, quindi, nell’ora della ricreazione o se si dovesse aver bisogno di andare in bagno. Anche se non è escluso cheInfine, da chiarire è ancoraper tutti i docenti e il personale, e quindi la gestione di eventuali casi di Covid, e il trattamento delle persone più a rischio.