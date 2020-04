Come potrebbe essere il ritorno a scuola a settembre: turni e scuola il sabato?

Ritorno a scuola a settembre: le ipotesi al vaglio

Ritorno a scuola a settembre: turni in classe dove possibile

Ritorno a scuola a settembre: lezioni miste

Non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, è vero, ma pare sempredegli studenti italiani. E se i maturandi così come gli studenti dell’ultimo anno delle medie guardano con trepidazione al 18 maggio, il ritorno o meno a scuola entro questa data detterà le modalità di svolgimento dell’esame di Terza media e della Maturità 2020 così come indicato dal decreto Scuola, al Ministero dell’Istruzione sono già a lavoro sull’Ecco, secondo diverse ipotesi circolate proprio in questi giorni,Guarda anche:Come sottolineato dagli esperti, a settembre dovremo ancora fare i conti con il Coronavirus perché sarà molto difficile avere un vaccino in tempi così brevi. Ilsarà l’unica arma, assieme ad altre accortezze come ad esempioda adottare per combattere il virus ed evitare che si propaghi. Per questo motivo pensare ad un ritorno in classe con le modalità a cui eravamo abituati prima della pandemia non è certo possibile. Ecco perché già in questi giorni si sta riflettendo sue, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘la Repubblica’, le ipotesi sul tavolo sono le seguenti:Un’ipotesi prevede unIn un istituto superiore, ad esempio, i ragazzi del biennio entrerebbero in classe la mattina mentre quelli che frequentano il triennio seguirebbero le lezioni il pomeriggio, o viceversa. Leper evitare che i docenti si ritrovino a dover lavorare il doppio a causa dei turni. Non tutte le scuole, però, hanno lein alcune quindi dovrebbero essere portati a termine entro l’estateSi ragiona poi anche su una didattica mista:ovviamente con gli studenti divisi per gruppi per evitare il rischio assembramenti. La ormai nota didattica a distanza non rimarrebbe quindi peculiarità dell’anno scolastico in corso, ma verrebbe in supporto anche nel prossimo, magari potenziata. Ilconsiderata la situazione emergenziale. Ipotesi questa che se vedesse la luce di certo non andrebbe a genio agli studenti abituati al weekend lungo! C’è poi chi immagina un ritorno a scuola come quello che stanno vivendo gli studenti cinesi, tornati tra i banchi muniti non solo di libri e quaderni ma anche die sottoposti allaprima di entrare a scuola. Sarà così anche da noi?Per quello non resta che attendere...