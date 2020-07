Da Coronavirus a "triggerare": le nuove parole del 2020 secondo Accademia della Crusca

Accademia della Crusca, le nuove parole del 2020

Anagrafare : inserire dati identificativi relativi a una persona, un animale o un oggetto in un registro.



Blastare : mettere a tacere qualcuno sui social dopo che abbia detto qualcosa di insostenibile o sciocco.

Bralette : modello di reggiseno leggero, privo di coppe preformate, ferretti e imbottiture.

Coronavirus : indica il coronavirus SARS-CoV-2, responsabile dell'epidemia attuale.

Disiscrivere (o disiscriversi): revocare l'iscrizione.

Distanziamento sociale : la distanza interpersonale da rispettare tra persone.

Droplet : la distanza da mantenere per evitare il contatto dell'insieme di goccioline di saliva responsabili della trasmissione di agenti patogeni

Foodie : appassionato di cibo in tutti i suoi aspetti (preparazione, presentazione, consumazione).

Lockdown : isolamento previsto in un edificio, in un'abitazione o in una città in caso di pandemia.

Microplastica (o microplastiche): microparticelle plastiche prodotte come tali o risultati dalla degradazione dei rifiuti plastici.

Sextortion : estorzione e intimidazione di rendere pubblici contenuti personali compromettenti come messaggi, foto e video di natura sessuale.

Triggerare: in senso psicologico, far scattare qualcuno, pungere nel vivo, provocarlo.

L’svolge un’attività di costante monitoraggio nei confronti della lingua italiana e anche nei primi mesi del 2020 ha individuato quelle che sono le(neologismi). Le parole individuate descrivono chiaramente lae l’ha sicuramente influenzato la diffusione. Curioso di conoscere le nuove parole? Ecco la lista.Come ogni anno l’Accademia della Crusca è tornata a presentare quelle parole che usate in modo significativo meritano di essere considerate dei. È indubbio, però, che il riconoscimento di nuove parole non significhi l’tra le parole effettive del dizionario italiano. L’accesso, infatti, non dipende da un’istituzione ma avviene in modo naturale. Nello specifico, l’Accademia ha raccolto parole dida altre lingue, parole già circolanti madai dizionari, parole che hanno assunto uno che ultimamente hanno subito un forte rilancio. Ma quali sono le nuove parole dei primi mesi del 2020? Eccole qui.