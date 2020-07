Ritorno a scuola, si dovrà indossare la mascherina?

Nuova ipotesi: mascherina obbligatoria quando si lascia il banco

Misure circostanziate e non generalizzate per arginare i nuovi focolai

Ilsta valutando le strategie migliori per permettere un avvio sicuro del nuovo anno scolastico 2020/21 a settembre, all'interno degli istituti scolastici.Tra i dubbi e le tante ipotesi di possibili soluzioni che tuttavia permangono ancora incerte, si parla molto dell’obbligo di indossare o meno la mascherina.Anche se il dibattito è ancora aperto, La Repubblica riporta la notizia circa l’idea del Comitato tecnico scientifico di. Lasciando i propri banchi, molti dei quali saranno “di ultima generazione” e quindi singoli, gli studenti sarebbero infatti maggiormente esposti al rischio di contatti più ravvicinati e quindi potenzialmente rischiosi per la diffusione del virus.Guarda anche:Nel caso in cui le misure di sicurezza previste non fossero sufficienti per evitare la creazione di nuovi focolai, il Coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha assicurato che prima di prendere decisioni generalizzate che rischierebbero di paralizzare tutte le scuole sul territorio italiano, è necessario. In altri termini,, monitorando studenti e docenti potenzialmente affetti da Covid-19: “Se c’è un focolaio bisognerà valutare la sua entità. Certo non chiuderemo tutte le scuole, ma quell’istituto il tempo necessario per sanificare gli ambienti e testare e tracciare tutti gli studenti e i professori che sono venuti a contatto con i positivi. Certo se il positivo è un professore che insegna in tante classi l’operazione sarà più complessa”.