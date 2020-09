L'alfabeto del ritorno a scuola 2020, le novità dalla A alla Z

A – Azzolina

Il countdown per il primo giorno di scuola è ormai partito. Ilè la, anche setra regioni, comuni e singole scuole probabilmente. Questo sarà un anno sicuramente diverso da tutti quelli che ricordiamo, inevitabilmente segnato dall’emergenza sanitaria ancora in corso e alle indispensabili regole contro la diffusione del contagio.Skuola.net ha raccolto leformando un vero e proprio “alfabeto” che riassume e spiega, dalla A alla Z, come si presenterà all’appello la scuola italiana.Leggi anche:Questo, strano ma vero, sarà. Con tutte le cose che sono successe negli ultimi mesi, sembra passato chissà quanto da quando ha sostituito Lorenzo Fioramonti alla guida del MI, ma era solo il 10 gennaio 2020. Dopo poco sarebbe esplosa la pandemia, con tutte le conseguenze che sappiamo sul mondo della scuola.Quelli 'a rotelle' sono stati i protagonisti dell'estate. Ma, polemiche a parte,. A meno che la scuola non riesca ad adattare quelli biposto ridisegnando le classi. Attualmente, sono circa 2,4 milioni i nuovi banchi monoposto che verranno sistemati nelle classi: 2 milioni tradizionali, 400mila di ultima generazione.Per la prima volta. A parte l'Alto Adige (che ha ripreso le lezioni il 7 settembre), il grosso delle regioni aveva fissato il primo giorno di scuola al 14 settembre (data consigliata dal MI). Mentre altre, sin da subito, hanno posticipato al 24 settembre, soprattutto per via delle elezioni del 20-21 settembre., però,con le norme anti-Covid. Così, si stanno moltiplicando i casi di spostamenti last minute da parte di comuni o singoli istituti.E' il perno attorno a cui ruotano tutte le misure di prevenzione. Quando sono seduti in classe,(calcolato da bocca a bocca). Gli insegnanti, invece, dovranno sempre mantenersi ad almeno 2 metri dagli alunni.In linea generale,. Gli istituti che dispongono di uno spazio all'aperto, è preferibile che lo sfruttino il più possibile; altrimenti anche le palestre vanno bene. L'importante è che gli studenti restino distanti almeno 2 metri tra loro. Attività fisica che, ovviamente, seguendo queste regole si potrà fare senza mascherina.. Con una temperatura superiore o uguale a. Se la sintomatologia febbrile dovesse emergere durante le lezioni, scatterà il: isolamento dello studente in un'area dedicata e avviso ai genitori per andarlo a prendere. Dopodiché si avvia il protocollo previsto dalle Linee Guida, con l’eventuale somministrazione del tampone e - se necessario - sanificazione, tracciamento dei contatti e quarantena (decisa dalla Asl).Le scuole, quest'anno, avranno degli 'ospiti' in più. Sono iche dovranno essere presenti praticamente. Per permettere una continua igienizzazione delle mani, fondamentale per evitare la trasmissione del virus.Vista la possibile confusione generata da tutte le novità di quest'anno, per aiutare gli istituti a dissolvere ogni dubbio sulle norme anti-Covid e sull'organizzazione della vita scolastica(800.90.30.80), fornendo anche supporto amministrativo e raccogliendo segnalazioni su eventuali disguidi.Per evitare assembramenti fuori le scuole,. In ogni caso, l'accesso alle strutture avverrà in maniera ordinata. Stessa cosa per l'uscita: si dovrà fare per gruppi e non tutti assieme. Smentita l'ipotesi che vorrebbe alcuni istituti aprire i portoni sin dalle 7 di mattina.Molto probabilmente. In particolar modo. A tal scopo il ministero dell'Istruzione ha pubblicato delle Linee Guida che permetteranno agli istituti di ideare formule di didattica digitale integrata (un mix di lezioni frontali e a distanza)., invece, la tendenza è di avviare tali percorsi(quarantena di singoli alunni o di intere classi e chiusure d’istituto).Una delle 'brutte sorprese' che troveranno gli studenti, tranne i più piccoli (sotto i 6 anni), al ritorno a scuola.(preferibilmente chirurgica): in ingresso, in uscita, se camminano nei corridoi. Unica deroga (oltre a quella per l'ora di educazione fisica):, se viene rispettata la distanza minima di 1 metro, gli studentiPer garantire il distanziamento sociale tra gli studenti in classe,. Il Ministero, negli scorsi mesi, ha addirittura fornito alle scuole un software per calcolare il numero di alunni che è possibile far entrare nelle singole aule. Si è visto che, in media, il 15% dei ragazzi sarebbe rimasto fuori. Per rimediare a questo problema le scuole si sono attrezzate in vario modo:(ad es. abbattendo muri)(chi rimane fuori segue da casa).La questione docenti è spigolosa. Il possibile 'sdoppiamento' di alcune classi renderà. I concorsi banditi dal MI – sia quello ordinario che quello straordinario – si concluderanno ad anno abbondantemente iniziato. Si tratta di quasi 78 mila posti tra concorsi ordinari (infanzia-primaria e secondaria) e straordinario. Lo stesso, però,(legata alle graduatorie a esaurimento o di concorso ancora aperte),. E: per evitare che in tanti non si presentassero a scuola è stato eliminato il criterio anagrafico (dei 55 anni) come causa sufficiente per essere considerato lavoratore a rischio. Ora, per essere esonerato dall'insegnamento in aula, servirà una patologia grave certificata.Il lungo lockdown della scuola, che ha coperto l'intero secondo quadrimestre dello scorso anno, ha visto la cancellazione di debiti e bocciature. Ma. In teoria, le scuole avrebbero dovuto avviare dei corsi di recupero dall'1 settembre. MaSe un alunno dovesse accusare dei sintomi riconducibili al virus (febbre, tosse persistente, ecc.) scatterà il protocollo anti-Covid. Ma,della scuola e la chiusura della stessa., anche in base ai controlli fatti sui compagni, se è il caso di prescrivere la quarantena ai componenti di quella classe. Sempre la Asl, se intravede un possibile focolaio nell'istituto, imporrà l'eventuale chiusura della scuola.Si farà o non si farà? Molto dipenderà dall'edificio che ospita la scuola. Se possiede uncomunque, consentendo di rispettare le distanze di sicurezza,. Altrimenti (cosa che, purtroppo, riguarderà la maggior parte delle strutture) si dovrà fare restando in classe.Tutti gli spazi scolastici verranno rivisti. Tra modifiche strutturali, percorsi per gli spostamenti e aree interdette. E quelli che metteranno piede per la prima volta nella nuova scuola avranno qualche problema di ambientamento in più.. Così come le scuole potrebbero dotarsi di spazi esterni all'istituto (teatri, oratori, sale comunali) per lo svolgimento di alcune attività.Quello dei trasporti è uno dei nodi più delicati legati a questo back to school. Il primo vero test sulla tenuta del servizio pubblico. Per tentare di evitare assembramenti,; aumentabile se il tragitto è inferiore ai 15 minuti e si possa garantire una buona aerazione. Per quanto riguarda gli. Le mascherine, non c'è bisogno di dirlo, saranno obbligatorie.Le incertezze con cui parte quest’anno di scuola potrebbero incidere non solo sull’inizio ma anche sulla fine. Le Regioni hanno fissato da tempo. Ma i ripensamenti di alcuni Presidenti - vedi la Campania, dove il back to school è stato spostato dal 14 al 24 settembre all’ultimo momento - renderanno, quota minima per la validità dell’anno. E poi ci sono le singole scuole, che hanno chiesto ulteriore tempo per riaprire. Ci saranno tantissimi ultimi giorni?L'anno scolastico 2020/2021 sarà delicato e diverso dal solito. Ma non mancheranno alcuni appuntamenti fissi amati dagli studenti, come le. Lala darà la festa dell’Immacolata;è martedì ed è facile prevedere la chiusura di lunedì 7 dicembre. Le feste di Natale inizieranno tra mercoledì 23 e giovedì 24 dicembre per finire mercoledì 6 gennaio 2021. Pasqua è il 4 aprile (con sosta tra l'1 e il 6 aprile). Il 25 aprile è domenica, il primo maggio è sabato, il 2 giugno cade di mercoledì.Sono state le protagoniste del lockdown. Mache hanno consentito di proseguire con la scuola 'a distanza'anche quest'anno. Specialmente se dovesse scattare qualche misura d'emergenza (ma, come visto, per gli alunni più grandi entreranno in funzione sin dall'inizio dell'anno). Stavolta, però, sarà necessario un po' più di coordinamento:, per evitare confusione nella didattica.