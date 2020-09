Non ci sono banchi a scuola, primo giorno seduti per terra

Scuole ancora impreparate alla ripartenza: è davvero un “segno di inciviltà”?

La risposta del dirigente scolastico dell’istituto genovese

Foto da Twitter, profilo di Giovanni Toti La prima campanella dell’anno in molte Regioni italiane è suonata ierie, tra entusiasmo e perplessità, milioni di studenti di tutte le età sono finalmente potuti rientrare nelle aule con i propri compagni, anche se a distanza di sicurezza. Nonostante la volontà di tornare in classe, però,ad accogliere gli studenti.A dimostrazione di ciò, unache proprio in queste ore sta facendo il giro del web, postata anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul suo profilo di Twitter che racconta come si è svolto il primo giorno di scuola in unaGuarda anche:La foto che in poche ore si è trovata al centro dell’interesse di politici e semplici cittadini, ritrae. E così la soluzione temporanea per garantire in ogni caso il necessario distanziamento sociale è stata quella di. Questa immagine se per molti rappresenta il simbolo della forza della scuola che non si ferma davanti a nulla ma anzi trova soluzioni agli innumerevoli problemi, per altri è stata motivo di scandalo. A tal proposito, ilha avuto una reazione molto dura, tacciandola come unnel nostro Paese: “I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo. Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia”.La risposta del dirigente scolasticoalla guida dell’non ha tardato ad arrivare. Il preside ha specificato infatti che la foto scattata dalla maestra non aveva alcuna finalità di “denuncia” delle condizioni del primo giorno di scuola, ma era semplicemente un modo per immortalarementre i bambini disegnavano avendo come base la propria sedia. Il dirigente ha infatti assicurato che i banchi monoposto arriveranno oggi pomeriggio [oggi per chi legge] e saranno resi subito disponibili per i piccoli studenti. Insomma, al dirigente è sembrata una reazione davvero esagerata da parte dell’opinione pubblica, per questo non ha esitato a difendere il personale docente e in generale il lavoro svolto nei mesi estivi per assicurare la ripartenza nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.La foto infatti “ritrae bambini che, durante una attività didattica, stanno disegnando sereni in libertà.”.