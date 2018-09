Primo giorno di scuola: inizi il liceo? I consigli per partire alla grande

per milioni di giovani italiani che proprio in queste settimane riprenderanno posto dietro i banchi. Ma per molti quest’anno l’avventura diventa doppia, in quanto all’inizio non solo di una nuova stagione scolastica, ma anche di una. L’ingresso alle superiori è uno dei momenti più importanti della vita di uno studente, per molti entusiasmante, ma per altri anche traumatizzante. Infatti, se da un lato si acquisisce la consapevolezza di essere più grandi, dall’altro bisogna iniziare a fare i conti con fatiche decisamente più ardue di quelle precedenti. Una mossa strategica per tutti coloro che varcheranno quest’anno la soglia del liceo, è quella di

Primo anno di liceo, la prima impressione conta

Primo giorno al liceo, l'appello

Meglio essere puntuali

Come fare amicizia il primo anno di liceo

Il diario di Skuola.net al tuo fianco al liceo!

Primo giorno alle superiori. L’ingresso nella nuova scuola porta con sé entusiasmo ma anche qualche timore. Il trucco per intraprendere al meglio l’avventura è quello di. Mostrarsi, ma allo stesso tempodal nuovo mondo, è un’abile mossa per conquistare i primi consensi dei prof. Non è necessario improvvisare una personalità spavalda, né ostentare una sicurezza palesemente inventata. Basta essere sé stessi, cercando diche finirebbero col rovinare il giorno tanto atteso.Al momento delle presentazioni, è opportuno rispettare le buone maniere, rispondendo con voce decisa all’appello e ad ogni eventuale domanda di un nuovo insegnante. Anche. Per questo, per il primo giorno al liceo, è consigliabile avere un look sobrio, né troppo elegante, né troppo bizzarro. Evitare qualsiasi esagerazione significa guadagnare da subito, e senza alcuno sforzo, una discreta quantità di punti, sia agli occhi dei prof che a quelli dei potenziali nuovi compagni.Almeno la prima mattina tentate di essere puntuali.che allo squillare dell’ultima campanella affannati e con le guance arrossate. Infatti anticipando i tempi, potrete scegliere un buon banco, scambiare quattro chiacchiere con i compagni di classe ed iniziare ad ambientarvi.I più fortunati avranno accantoanche in questo nuovo ciclo, altri invece dovranno cavarsela da soli e socializzare in autonomia. I primi giorni sono i più importanti in questo senso: tutto parte, innanzitutto,. Individuate la persona che vi sembra più simile a voi: magari qualcuno con il vostro stesso stile, che ascolta la stessa musica, o che si ritrova nella stessa situazione di approccio ad una classe completamente nuova. Da qui in poi, l'unione fa la forza:. Se qualcuno non vi piace, tuttavia, non dovete per forza andarci d'accordo, né necessariamente iniziare uno scontro che potrebbe durare anni: pensate piuttosto al vostro percorso e a stringere rapporti con chi condivide i vostri stessi pensieri e interessi!Il passaggio dalle medie al liceo non è mai facile, ma per fortuna... noi di Skuola.net non ti lasciamo mai solo!Per questo abbiamo creato il Diario Salva Studente Skuola.net, progettato per aiutarti a superare l'anno senza intoppi, oltre che regalarti passatempi e buon umore!Oltrecon tantissime idee geniali: ad esempio, laè utile per tenere il conto delle ore di assenza, mentre lae per tenere a mente le giustificazioni già usate con i professori possono darvi un bell'assist nei momenti di difficoltà. Ma ilnon è solo questo: dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso, e poi curiosità, spazi riservati alla tua creatività, pagine distruttibili, meme, test. Un diario da vivere e condividere con i tuoi nuovi compagni di classe!

Scopri di più sul Diario Salva Studente Skuola.net >>

Margherita Paolini