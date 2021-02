Recuperare le ore di scuola in presenza, rivedere il calendario scolastico: le parole di Draghi

Possibili modifiche dei calendari scolastici per favorire i recuperi

Ritorno in classe in presenza e recupero delle ore perse

ha già puntato i riflettori sul. L’efficacia del sistema educativo infatti è stata inevitabilmente compromessa dai molti mesi di didattica a distanza che però non è mai riuscita a sostituire del tutto quella tradizionale in presenza.Per questo motivo, il nuovo premier ha sin da subito manifestato l’esigenza di far tornare gli studenti fra i banchi per favorire al più prestoGuarda anche:La soluzione proposta da Draghi per sanare la situazione educativa e per alzare il livello degli apprendimenti fra gli studenti sembra propendere per, nonostante la scuola non si sia mai fermata. “Occorre rivedere il disegno del percorso scolastico annuale.. Il ritorno a scuola deve avvenire in sicurezza” ha detto Draghi, come riportato dal Fatto Quotdiano, nel discorso programmatico in Aula al Senato.Modificare ed allungare il calendario scolastico non basta però secondo il parere del Premier.viene infatti definita necessaria per una corretta e solida istruzione. Altrettanto urgente appare inoltrequando la pandemia ha colto tutti impreparati.Ilche secondo Draghi è assolutamente essenziale, dovrà comunque procedere con prudenza, rispettando sempre, attraverso turnazioni di ingresso ed uscita ad orari scaglionati: “Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su, ma dobbiamo fare il possibile, con le modalità più adatte, per, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà”.Guarda anche il video con i