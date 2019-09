Niente scuola per studenti con i jeans strappati: putiferio a Napoli

Il caso dei jeans strappati: ecco la nuova polemica!

Niente scuola per i jeans strappati: la reazione dei genitori

L’intervento del Sottosegretario all’Istruzione

A pochi giorni di distanza dall’ultimo episodio che ha visto coinvolto uno studente tredicenne iscritto allaa cui è stato impedito l’accesso nella sua scuola a causa di un’acconciatura stravagante , ecco un’analoga vicenda che vede protagonisti due studenti che si sono presentati a scuola con i jeans strappati.Lo studente con le treccine blu, pur di tornare in classe, ha tagliato e ridimensionato la propria acconciatura. Ma ora si è aperto. L’interdizione stavolta non si è scagliata contro una particolare capigliatura bensì contro un tipo di indumento: ad essere incriminati sono stati iindossati da due studenti, per altro fratelli, di 13 e 11 anni.A nulla sono servite le giustificazioni del più piccolo che ha dichiarato che i suoi jeans, strappati all’altezza del ginocchio, in realtà si erano lacerati accidentalmente sedendosi.e hanno trascorso, isolati dai compagni, l'intera giornata scolastica nella sala professori. A riportare la notizia, La Repubblica edizione Napoli Guarda anche:La madre dei due fratelli, come è facile immaginare, non ha risparmiato, considerandolo eccessivo. Sul profilo social ha manifestato infatti il proprio disappunto, abbandonandosi ad uno sfogo: "Questa volta non sono treccine blu, ma semplici jeans a far sì che la preside Rotondo si arroghi il diritto di lasciare in sala professori i miei figli per l'intera durata delle attività didattiche., mio figlio ora è sotto shock e non vuole tornare a scuola. È un comportamento normale da parte di una dirigente?Bisogna che chi di dovere riveda il ruolo assegnato alla dirigente, perché".La madre degli studenti avrebbe inoltre dichiarato che, se non avrà una spiegazione convincente dalla preside, considererà. Insomma, chissà come si concluderà questa vicenda e se, prima o poi, gli studenti e la dirigente riusciranno a trovare un compromesso ragionevole senza bisogno di polemiche di portata nazionale.Le vicende di questi giorni che hanno coinvolto questi studenti nella stessa scuola e la sua dirigente, hanno spinto infatti, Giuseppe De Cristofaro, a chiedere: "L'esclusione dalle lezioni dello studente per la sola questione del taglio di capelli a me pare ingiustificata e discriminatoria.".