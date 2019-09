Back to school: il nuovo anno scolastico dalla A alla Z

A come Assenti

B come Banco

C come Crolli

D come Debito

E come Educazione civica

F come Fioramonti

G come gite

I come Invalsi

L come LIM

M come Maturità 2020

N come Neet

O come Ore obbligatorie

P come Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

R come Rincari

S come Scioperi

T come Tassa (sulle merendine)

U come Ultimo giorno

V come Vacanze (finite)

Z come Zaino

per gran parte degli studenti italiani, gli altri torneranno sui banchi a breve. Per tutti, la curiosità di scoprire in anticipo. Skuola.net, attraverso un alfabeto che riprende le parole chiave della scuola attuale, ha provatoe quali cose, invece, verranno ereditate dal precedente anno. Si parte:Il riferimento è ai docenti. È stato calcolato che, all’inizio di quest’anno scolastico,. Sulle circa 850mila cattedre italiane, saranno quasi 200mila i supplenti arruolati. Ciò è dovuto soprattutto all’esaurimento delle graduatorie e all’adesione a ‘quota 100’ da parte di molti docenti. Le regioni più in difficoltà: Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna.L’obiettivo numero uno del primo giorno di scuola.: gli scaramantici punteranno quello che pensano sia più fortunato, chi vorrà prendersi qualche momento di distrazione durante le lezioni andrà dritto all’ultima fila, c’è chi si vorrà sedere al fianco del compagno preferito e chi vicino al più bravo nella materia in cui si stenta (per provare a copiare da lui durante i compiti in classe). Secondo un sondaggio di Skuola.net,Molti ragazzi dovrebbero inserire nel corredo scolastico anche un caschetto di protezione. È una forzatura ma dà il senso della situazione di precarietà in cui versano gli edifici scolastici italiani. Secondo il XVI. Non solo, 1 scuola su 4 non ha il certificato di agibilità statica, appena un terzo l’agibilità igienico-sanitaria e il certificato antincendio. Al Sud, solamente il 20% degli edifici è in regola con la documentazione sulla sicurezza.Quello che, prima di passare alla classe successiva, dovrà aver recuperato. Secondo i dati Miur, infatti, alla fine dell’anno scolastico 2018/2019,. Se però si restasse nel solco della tradizione, quasi tutti supereranno l’esame di riparazione. Pronti per ripartire con un nuovo programma senza dover abbandonare i vecchi compagni.Il 2019/2020 doveva essere l’anno del, come materia a sé stante, in tutte le classi di ogni ordine e grado.. Poi, complice la crisi di Governo, il dietrofront: il ministro uscente Bussetti aveva firmato il decreto che dava il via libera. Ma. Il motivo? I tempi stretti metterebbero in crisi le scuole.Il Governo ‘Conte-bis’ ha dato al mondo della scuola un: è. Anche se a viale Trastevere lo conoscono già, visto che era. Romano, 42 anni, Fioramonti prima dell’esperienza di governo era. Venendo dall’area Cinquestelle, ha particolarmente a cuore i temi del diritto allo studio e dell’innovazione. Vedremo che impronta vorrà dare alla scuola italiana.È una delle cose che s’inizia a pianificare a inizio anno. Specialmente se si frequentano le classi superiori, quando la gita scolastica diventa l’occasione per stare insieme agli amici e fare un po’ di bisboccia lontani da casa. Ma è proprio questo l’elemento che fa saltare tanti viaggi d’istruzione.. La causa principale? I docenti che non vogliono accompagnare gli alunni. Viste le premesse, troppo rischioso.Ancora è presto per sapere se, come previsto dopo il rinvio dello scorso anno, le prove Invalsi diventeranno obbligatorie per l’accesso alla Maturità 2020 . Quelle che invece sono certe sonoper i vari livelli scolastici: per gli studenti dici saranno dal 2 al 31 marzo 2020,dal 5 al 23 maggio 2020,le sosterranno dall’1 al 30 aprile 2020,nelle giornate del 6 (Inglese, solo per le quinte), 7 (Italiano) e 12 (Matematica) maggio.La lavagna interattiva multimediale (LIM) è il simbolo della rivoluzione tecnologica che non c’è stata. Almeno nella maggior parte delle scuole. A dispetto del nome, infatti,è oggi uno strumento didattico superato. Eppure, secondo un’indagine di Skuola.net,da usare durante le lezioni. Inoltre, più della metà (58%), non usa alcun strumento tecnologico, anche in presenza della LIM (al Sud sono il 78%).Con il cambio di ministro ci sarà da vedere se alcuni temi legati all’ esame di Stato rimasti in sospeso nel 2019 - come l’Invalsi e l’alternanza scuola lavoro - troveranno una risposta definitiva da parte di Fioramonti. O se, addirittura, ci saranno ulteriori cambiamenti. Per ora, però,. I candidati? Dovrebbero essere sempre attorno ai 500mila.Molti pensano che i ragazzi che non studiano né lavoro - i cosiddetti NEET - siano una prerogativa dei giovani già usciti dalla scuola dell’obbligo. Invece no. In Italia,- che coincide grosso modo con le scuole superiori,. Certificando quanto lavoro ci sia ancora da fare per arginare il fenomeno della dispersione scolastica.Un dato a cui dovranno far attenzione quegli studenti che spesso abusano delle assenze da scuola. Perché, a prescindere dai voti,. Affinché questo accada è necessario aver risposto presente all’appello un numero minimo di volte. In base al D.P.R. 122/2009 (art.14, comma 7). Per comodità il calcolo si fa sui giorni: partendo dall’ipotesi che ogni scuola deve aprire per almeno 200 giorni,. Ma attenzione all’autonomia delle scuole.È il nome assunto dallo scorso anno dall’. Ma, a cambiare, è stata anche la struttura delle attività che dovrebbero avvicinare gli studenti delle ultime classi delle superiori al mondo del lavoro. Con un forte ridimensionamento:obbligatorie che dettava la legge su “La Buona Scuola”,(da svolgere nel triennio finale);(da 300 a 150);(dalle 300 di partenza). Cosa accadrà col nuovo Ministro?Come quelli che dovranno sobbarcarsi le famiglie italiane, per l’ennesimo anno scolastico consecutivo. Secondo le associazioni dei consumatori, gli aumenti per il corredo base dovrebbero subire un aumento medio tra il 2,5% (stimato dal Codacons) e il 3% (dando retta a Fedeconsumatori).- zaino, diario, penne, quaderni, ecc. -. Alla fine(con dei picchi nel caso delle prime classi),Non c’è nuovo anno di scuola che si rispetti senza un inizio caratterizzato da polemiche e proteste. Sarà così anche per il 2019/2020. Le lezioni, in molte regioni, devono ancora iniziare ma in calendario(Amministrativi,Tecnici ed Ausiliari)(Insegnanti Tecnico Pratici),. Lo stesso giorno, però, ci sarà anche una nuova manifestazione del collettivo studentesco, per la difesa dell’ambiente. Lezioni subito a rischio?È forse la cosa che ha reso il neo-ministro Fioramonti noto alle cronache prima ancora di entrare nella compagine di Governo:, le stesse che migliaia di studenti ogni giorno comprano dai distributori automatici del proprio istituto. L’obiettivo?. Un’idea ribadita anche dopo aver giurato da ministro dell’Istruzione. Riuscirà a metterla in atto? E quale sarà la reazione?. Ed è proprio quella che gli studenti cerchieranno in rosso sin dai primi giorni di scuola. Attenzione, però., dipende dal calendario regionale.. I primi a finire sono, ad esempio, quelli di Veneto, Marche ed Emilia-Romagna. Gli ultimi? Quelli della provincia di Bolzano.Le lunghissime vacanze estive sono finite. Ma, anche durante l’anno scolastico 2019/2020, non mancheranno le occasioni cui gli studenti potranno prendersi delle consistenti pause dalla didattica. Si parte abbastanza presto:, scontato il ponte per chi va a scuola di sabato. Niente da fare per l’Immacolata (l’8 dicembre è domenica). La sosta natalizia, invece,e finire lunedì 6 gennaio 2020.è il 12 aprile: la pausa saràIl 25 aprile è di sabato, l’1 maggio di venerdì.: il 2 giugno 2020 viene di martedì.Una schiera di zaini si riunirà fuori dai cancelli di scuola in occasione del back to school. Nei primi giorni saranno, probabilmente, quasi vuoti. Ma nel corso delle settimane tenderanno a riempirsi di libri e quaderni. Per questo è: il peso degli zaini - dice il Ministero -. Ma un ruolo fondamentale lo giocano anche i professori: è necessaria un’educazione all’essenzialità organizzativa del corredo scolastico da parte dei docenti.