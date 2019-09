Back to school, è corsa ai compiti last-minute. Ma 1 studente su 2 li considera inutili

Aumentano i ragazzi che finiscono i compiti

I ragazzi delle medie i più diligenti in fatto di compiti

Compiti delle vacanze: i prof li controllano?

Genitori: molto presenti durante le vacanze

Compiti inutili, meglio godersi le vacanze

“Hai fatto i compiti delle vacanze?”. Questa frase, che incute ancora un certo timore in migliaia di studenti ed ex tali, sta risuonando in queste ore, insieme alle prime campanelle dell’anno scolastico. Ebbene sì, è settembre inoltrato e ormai quasi tutti i ragazzi sono tornati sui banchi dopo ben tre mesi di pausa. In realtà qualcosa da fare, legato alla scuola, ce l’avevano:, da svolgere durante le vacanze. Ma, memori del passato, la domanda è lecita: li avranno fatti? Skuola.net ha voluto chiederlo ai diretti interessati, a 6mila ragazzi di scuole medie e superiori.Dopo idegli ultimi anni (nel 2018, nello stesso periodo,degli studenti affermava di aver) stavolta sembra che i ragazzi abbiano trovato il tempo, tra un tuffo e l’altro, di immergere il naso tra i libri. Infatti è ildel campione a dichiarare di. Più un altrotra quelli assegnati. Per tutti gli altri, compiti non pervenuti.Sono dati in lieve miglioramento rispetto a quelli rilevati da un parallelo sondaggio svolto nei primi giorni di settembre 2019, quando(e il 51% di non averli finiti). Certo, siamo ancora piuttosto lontani dal 100% di ragazzi con le consegne estive interamente svolte. Ma a questo traguardo si avvicinano, gli alunni delle medie: isolando le risposte degli under14,Interessante, però, osservare quando sono stati svolti questi compiti. Perché più di 1 studente su 3, forse amante del brivido,delle vacanze; un dato ancora più alto (36%) quando a parlare sono. Pochissimi (16%) quelli che si sono portati avanti col lavoro aprendo libri e quaderni a giugno, subito dopo la fine della scuola. Lodevoli, invece, coloro che hanno, tra luglio e agosto: una scelta che ha coinvolto quasi la metà degli intervistati, per la precisione il 49%.Situazione simile quando si chiede ai ragazzi. Le risposte variano da 1 su 5, che dice di aver svolto i compiti, al 50% che ha impegnato al massimo, passando per un 30% che afferma di aver studiato. Anche in questo caso il dato relativo ai più diligenti, arrivando al, quando vengono prese in considerazione le risposte degliQuesto rinnovato interesse nello studio potrebbe essere- o colpa - dei professori. Per i ragazzi più che di reale voglia di studiare si è forse trattato di una ‘’, visto che i loro docenti(se già non lo hanno fatto) dei compiti nelle prime settimane di scuola. In media, infatti, circaagli insegnanti (nel caso delle scuole medie toccherà a, il 33%), a cui si aggiungono altriche dovranno rendere conto almeno ad alcuni professori. Non solo, adopo la correzione (alle medie il dato schizza al 25%).Un ostacolo ulteriore per ragazzi che, neldei casi, hanno già visto le proprie, dovendo restare a casa da soli per completare i compiti (32%). E che, talvolta (8%),. Perché i genitori, stando a quanto riportato dagli intervistati,: il 17% dei ragazzi ha affermato che sono stati proprio loro lper poter svolgere i compiti (32% analizzando solo i ragazzi delle medie). E anche quando non erano presenti durante lo svolgimento degli esercizi, in tanti: così è stato per 2 studenti su 5.Ma, alla fine, questi compiti sono stati davvero utili? Qui ilsi fa strada, visto che le risposte affermative vincono, ma collezionando solo il, perciò, anche, con ildei ragazzi che sostiene di non aver tratto alcun beneficio dallo svolgimento del materiale didattico assegnato. E forse proprio perché considerati, c’è anche chi quest’estateo quasi: una situazione che accomuna più diche ha anche ammesso di non aver voluto pensare alla scuola perché(questa la motivazione addotta dal 65% di loro).Tuttavia, nonostante l’alto tasso di, ildegli ‘obiettori’ è ben consapevole chee non verranno giustificati se i prof dovessero chiedere gli esercizi svolti. Solo poco più di, infatti, probabilmente potrà contaredi fronte alla prospettiva di un brutto voto già in avvio di anno scolastico. La loro tesi difensiva? Anche mamma e papà sono. Sarà vero?