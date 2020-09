Ritorno a scuola, sono quasi 470mila i maturandi ai tempi del Covid-19

Ritorno a scuola, quasi 470 mila i maturandi

Ritorno a scuola, oltre 2,5 milioni gli studenti delle superiori

Ritorno a scuola, calo del numero totale degli studenti

Più disono gli studenti che rientrano in classe per quest'anno scolastico. 7,5 milioni nelle scuole pubbliche. A rientrare il 14 settembre oltre. Il resto rientrerà. Il Ministero dell'Istruzione ha dato i primi numeri per il nuovo anno scolastico.In base ai dati dell'ufficio statistico del Ministero dell'Istruzione, si può rilevare che sono. A farla da padronecon 233.616, poi i tecnici con 145.212 e i professionali con 90.850. Più maturandi nel(66.433), poi in quello con opzione scienze applicate (32.722), poi quello delle scienze umane (24.798). Al liceo classico 26.660 maturandi, meno che al linguistico con 40.216. 21.065 per il liceo artistico. Per quanto riguarda gli istituti tecnici 85.992 per quello con indirizzo tecnologico, 59.220 per quell'economico. 69.877 per l'indirizzo professionale settore dei servizi.In base alla distribuzione geografica, nelle scuole superiori,gli studenti, per l'esattezza. Inci sono 386.862 studenti con 182.955 ai licei, 139.168 ai tecnici, 64.739 ai professionali. Poi troviamo lacon 164.426 ai licei, 84.462 ai tecnici e 61.747 ai professionali. Al terzo posto c'è lacon 124.865 studenti ai licei, 68.518 ai tecnici, 47.003 ai professionali.Quest’anno, le studentesse e gli studenti delle scuole statali. Di questi, 876.232 sono iscritti alla Scuola dell’infanzia, 2.384.026 alla Primaria, 1.612.116 alla Secondaria di primo grado, 2.635.110 alla Secondaria di secondo grado. Si registra un leggero calo degli alunni: lo scorso anno erano. Sempre nella scuola statale, studentesse e studenti con disabilità aumentano dai 259.757 di un anno fa ai 268.671 di quest’anno. Di questi, 19.907 frequenteranno la scuola dell’infanzia, 100.434 la Primaria, 70.431 la Secondaria di primo grado, 77.899 la secondaria di secondo grado.