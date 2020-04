Adottaunostudente: l’iniziativa di solidarietà digitale ai tempi del Coronavirus

Come nasce l’iniziativa #adottaunostudente

Il successo dell’iniziativa #adottaunostudente

I risvolti positivi della didattica a distanza

Fonte Istituto Puecher Olivetti di Rhoma anche numerosi commenti e messaggi in privato di apprezzamento. A collezionare questonon è lo scatto del solito influencer osannato dai ragazzi ma ilA scatenare l’interazione social è stata semplicemente l’iniziativa, con tanto di hashtag, lanciata dal Preside:E no, non si tratta di ragazzi bisognosi di una famiglia, bensì di studenti che nell’era della didattica a distanza sono alla ricerca diDa settimane ormai, e così sarà fino a quando non si ritornerà in classe, sempre se ciò avverrà, gli studenti sono impegnati con la ormai notaPer poter seguire lezioni online, però, i ragazzi hanno bisogno di dispositivi e ovviamente della rete. E se ai primi hanno spesso pensato le scuole, per la connessione potranno arrivare in soccorso i vicini di casa. Sì perché il Dott. Contu attraverso il suo post, diventato presto virale, vorrebbe proprio chein modo da permettere loro di partecipare alle lezioni online. Ma come è nata l’idea di questa proposta? “Un paio di studenti – ha riferito il preside - mi hanno raccontato che stavano riuscendo a seguire la didattica a distanza grazie al fatto che i vicini di casa avevano condiviso con loro la rete domestica. Ho quindi cercato die fare in modo che altre persone potessero dare una mano allo studente dirimpettaio attraverso questo semplice gesto di condivisione”.Come già detto l’iniziativa ha da subito riscosso molto successo, non solo sui social. “Tante scuole, ma anche singoli – ha raccontato il Dott. Contu -Ma non solo studenti, a beneficiarne sono anche giovani lavoratori.– prosegue il preside – che è in smart working, sta riuscendo a lavorare grazie alla generosità dei suoi vicini di casa che hanno condiviso con lei le rete internet”. Esempi questi di solidarietà digitale ai tempi del Coronavirus che, nonostante ci impone di stare lontani, non può certo toglierci la possibilità di“Secondo me questa cosa di essere forzatamente separati, distanti fa venire in mente altri modi per essere vicini;anche se non ci si può materialmente incontrare”. E chi, leggendo dell’iniziativa #adottaunostudente ha storto il naso perché teme rischi di sicurezza informatica, deve star tranquillo:presenti nel proprio palazzo.Ma di questa iniziativa saranno contenti proprio tutti gli studenti, anche i più svogliati? Alla domanda il Dott. Contu risponde con una certa sicurezza “Devo dire che in generale con la didattica a distanza abbiamo notato che molti studenti, che magari a scuola fanno fatica a seguire, proprio in questo frangenteQuesti giorni di quarantena eper comprendere l’importanza che la scuola ha nelle loro vite.e questo non potrà che avere qualche piccola ricaduta positiva anche quando rientreremo in classe” spera fiducioso il Dott. Contu.