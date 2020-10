Compito in classe al tempo del Covid, le 5 cose che non puoi più fare

5. Sbirciare dal compagno di banco

4. Passarsi i bigliettini

3. Farsi suggerire a voce

2. Passare i fogli protocollo

1. Dimenticarsi la calcolatrice o il dizionario a casa

Da quasi un mese le scuole hanno riaperto un po’ in tutta Italia, e con loro: i veri incubi di tutti gli studenti. Ma l’epidemia di Covid-19 che è ancora in corso ha stravoltoScopriamo quindidurante i compiti in classe.Con l’introduzione dei chiacchieratissimi, sbirciare, proprio perché tra te e i tuoi compagni di classe dovrebbe esserci sempre almenoI banchi singoli precluderanno davvero tante attività che prima potevano essere svolte indisturbatamente per copiare e passare informazioni durante le verifiche scritte., che però, con la distanza potrebbe essere più difficile mettere in pratica.Anchepotrebbero essere ostacolati dal Covid. Infatti se si riuscisse a eludere la distanza di un metro,che potrebbe rendere del tutto incomprensibile qualsiasi suggerimento.Dopo i bigliettini, un altro grande classico per copiare in classeTuttavia con il Covid sempre in agguato è molto difficile avere il permesso ditra compagni di classe.Infine, l’ultima cosa checome ilo laa casa. Infatti sarà, soprattutto con le nuove norme vigenti.