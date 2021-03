Disturbavano le lezioni in Dad in tutta Italia: 3 studenti indagati

Lezioni in Dad sospese e disturbate: individuati i responsabili

al termine di un’indagine svolta dalla polizia postale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova a carico diche, sistematicamente e in modo organizzato,di diverse scuole su tutto il territorio nazionale. Ma scopriamone di più.Secondo quanto riportato dal SecoloXIX , già durante il primo lockdown erano state presentatea opera dei dirigenti scolastici di istituti di diverso ordine e grado. Grazie al lavoro degli investigatori, è stto possibile ricostruire le tracce informatiche lasciate dagli autori durante le incurioni nelle varie lezioni.Nello specifico, sono stati gli agenti del Compartimento Polizia Postale di Genova a mettere insieme i pezzi e a scoprire la struttura organizzativa del gruppo di, individuandone gli, di cui uno, residenti nelle province di. Questi ragazzi facevano parte di gruppi, creati con la finalità di disturbare i docenti e provocare la sospensione delle lezioni su tutto il territorio nazionale.Ma come venivano in possesso dei requisiti necessari per disturbare le videolezioni in Dad in tutta Italia? Secondo le indagini,, alcuni dei quali individuati dai poliziotti. Infatti i ragazzi, sia quelli indagati, sia quelli appartenenti alle classi che hanno subito attacchi,, organizzavano ei momenti nei quali sarebbero avvenuti i disturbi alle videolezioni,. Tra i messaggi ritrovati, erano presenti anche delle considerazioni sull’operato stesso delle Forze dell’ordine: “tanto la Polizia Postale non ha tempo da perdere nel cercare di trovarci”. Tutti gli indagatie dovranno quindi rispondere dei. Durante le perquisizioni delle abitazioni dei giovani, eseguite con l'ausilio del Compartimento Polizia Postale di Milano e della Sezione di Messina con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni,che verranno analizzati dagli esperti della Postale per valutare la posizione degli altri giovani iscritti alle chat utilizzate per i raid alle lezioni.