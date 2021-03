Si può bocciare in questo anno scolastico?

Dopo il lockdown 'tutti promossi'

Le ordinanze sugli esami 2021 possono aiutarci

Scrutini giugno 2021, cosa dobbiamo attenderci

E' uno dei dubbi che sta agitando i sonni di tantissimi studenti (e dei loro genitori) e che, con l'avvicinarsi del momento della verità, sta alimentando sempre più il dibattito:Sui criteri di valutazione a cui dovranno attenersi i consigli di classe a giugno, infatti,Se possibile, l'anno scolastico 2020/2021 è stato addirittura più complesso del precedente, con l'intero periodo di lezioni – specie nel caso dei ragazzi più grandi – e non un quadrimestre soltanto svolto 'a distanza', con i problemi del caso. Eppure, anzi. In attesa di saperne di più, abbiamo provato a fare un po' di chiarezza, cercando una possibile risposta.Leggi anche:Per iniziare, può essere utile riassumere quanto accaduto dodici mesi fa., in piena pandemia, quando cioè si era capito che la scuola sarebbe rimasta in lockdown, concludendo l'anno in Dad,– provati da mesi di difficoltà pratiche e psicologiche –. Come si leggeva nell'ordinanza del MI, “”. Prevedendo, in questi casi, il recupero degli apprendimenti nei mesi successivi.Solo due le ipotesi, eccezionali, che mantenevano in piedi la: se lafosse stata, ovvero quello precedente alla quarantena, condotto in presenza all’interno della scuola (e tale situazione fosse perdurata anche durante la Dad in casi “non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete”); oppure se nel corso dell’anno fossero stati presi. Con la deliberazione del consiglio di classe che doveva essere assunta “con motivazione espressa all’unanimità”. Lo stesso criterio veniva applicato per l'accesso agli esami di Terza Media e di Maturità : in pratica era un 'tutti ammessi' generalizzato.In dodici mesi le cose non è che siano così cambiate. Perciò, a questo punto dell'anno, la domanda che molti si stanno facendo è la seguente:A darci una mano a capirlo possono intervenire. Che, purtroppo per gli studenti, tornano sui binari del passato: sia per i ragazzi di terza media sia per i maturandi,. Per il primo ciclo (scuole medie) il consiglio di classe può deliberare “con adeguata motivazione” la non ammissione all'esame “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ancora più stringato quanto indicato per la Maturità: “l’ammissione all’ esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato”. Tradotto:, anche se le istituzioni scolastiche, nell’ammissione agli esami, potranno stabilire, previsto per i tre quarti dell’orario individuale.Qualche informazione in più pure suglidovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Ma, se la linea di tendenza del Ministero è questa,. Molto probabilmente gli alunni dovranno farsene una ragione: è facile immaginare chenon sarà automatica ma sarà, come suggerisce quanto stabilito per gli esami di Stato,. Al massimo, soprattutto in considerazione del momento che gli studenti stanno vivendo, potrebbe essere 'suggerito' (in via ufficiosa) agli insegnanti di mettersi una mano sulla coscienza e di fermare l'alunno solo in casi veramente irrecuperabili, prevedendo per chi avrà scampato il pericolo un corposo programma di recupero delle lacune accumulate.