Si tornerà davvero a scuola a settembre? L'opzione didattica a distanza

La didattica a distanza continuerà anche a settembre?

La Ministra Azzolina: ritorno a scuola solo in sicurezza

E se fino a qualche settimana fa lo scenario che vedeva il ritorno in classe, se l’epidemia danon dovesse ancora migliorare, sembrava pressoché, ora sembra invece. Inoltre non è da escludere cheapplicate finora in tutta Italia.Ma scopriamo meglio cosa potrebbe succedere.Se sembravala riapertura delle scuole, calendarizzata per dopo Pasqua, o al massimo per i primi di maggio, tutt’altro scenario è quello che si sta prefigurando in queste ore. Infatti la Ministra dell’Istruzione Azzolina, e visto che le misure di sicurezza, la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri all’interno della classe, sono tutte norme ad oggi difficili da realizzare nelle classi italiane,. Infatti non è così scontato pensare che, ma l’anno scolastico 2020/2021 potrebbe iniziare, come probabilmente finirà l'anno scolastico in corso.Sul tema della riapertura della scuole è tornata la Ministra Azzolina in persona, che in un primo momento aveva escluso il ritorno a scuola se le misure di sicurezza dovessero essere ancora attive, quindi. Successivamente, intervenendo nel programma “” di domenica 5 aprile, alla domanda del conduttore Fazio: “E’ previsto un piano per riprendere le scuole in modalità in distanza se si riproponesse il problema virus anche in autunno?”, ha risposto in questo modo: “E’ uno degli scenari a cui stiamo pensando. Penso al problema atavico alle classi pollaio in cui è difficile tenere il metro di distanza. Con lo staff del Ministero lavoreremo a tutti gli scenari”. Quindi, di nuovo, non ci resta cheper capire come potrà risolversi questa situazione di emergenza.