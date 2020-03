Si tornerà davvero a scuola dal 3 aprile? Le ipotesi

Quando si tornerà a scuola?

La quarantena forzata a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ha cambiato radicalmente le abitudini di moltissimi di noi. Soprattutto dei giovani, che si sono visti costretti a casa a seguire, messa in campo celermente da quasi tutte le scuole, dal nord al sud Italia. Tuttavia una domanda sorge ormai spontanea, dopo diverse settimane di chiusura forzata:La risposta alla domanda ‘Quando si tornerà a scuola?’ è ancoraInfatti ufficialmente la data di fine della chiusura delle scuole è ancora fissata per, con rientro al 6. Purtroppo però, più si avvicina questa scadenza, più sembra, visto la stato attuale delle cose, poter tornare alla normalità così presto. Ecco quindi che sono iniziate a circolare. La prima opzione, che vede il ritorno, sembravista la situazione in cui siamo. Anche il Presidente del Consiglio Conte, in una recente intervista, ha affermato che si sta andando verso una proroga delle chiusure.L’opzione per ora data come più probabile è che, così da poter concludere l’anno tra le mura scolastiche. In questo caso c'è chi ipotizza sarebbe anche la possibilità dio settimana l’anno scolastico, in modo datramite le più classiche lezioni frontali. Tuttavia, la ministra Azzolina ha più volte dichiarato di non voler prolungare l'anno scolastico, proprio grazie alle attività di didattica a distanza che si stanno svolgendo al momento.La terza opzione, quella giudicata come la più, vede il ritorno a scuola posticipatoquindi per l’inizio del prossimo anno scolastico 2020/2021. Di sicuro, il tutto dipenderà dall'andamento dell'emergenza coronavirus nel paese.Il Ministero dell’Istruzione cosa dice? Ancora nulla di ufficiale, e lacontinua a ripetere in questi giorni che “Non è possibile dare un’altra data, dipenderà dall’evoluzione di questi giorni. Riapriremo le scuole quando avremo garantita la sicurezza di studenti e personale”.