Didattica a distanza, si possono registrare le videolezioni?

No alla registrazione di videolezioni in modalità sincrona

Lezioni asincrone: si può caricare online materiale audio e video online solo se regolamentato

Sono molte le domande e le perplessità che le modalità di insegnamento a distanza hanno originato negli ultimi mesi e che continuano a sollevare ancora oggi. L’ultimarecentemente pubblicata dalinfatti chiarisce ogni dubbio per quel che riguarda eventuali, legato alle norme sul rispetto della privacy e dei dati personali del docente.Guarda anche:È possibile registrare una videolezione online? Lacurata dal, chiarisce che: “”. Le ragioni di questo perentorio divieto riguardano sia le vigentisiache per definizione deve ricreare una classe virtuale in cui si realizza “la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti”, ricalcando dunque le modalità di didattica tradizionale.Questa disposizione non vieta dunque al docente di caricare sulla piattaforma onlinedi cui gli studenti possono disporre in un secondo momento. Questo però non significa chepossono essere riprodotti o diffusi liberamente poiché si tratta comunque di: “Si raccomanda, inoltre, diderivantiresi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile(ad es. il diritto d’autore)”. La raccomandazione rivolta agli insegnanti è dunque quella di “dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque)”. Insomma, anche le lezioni asincrone se composte di materiali audio e video prodotti dall’insegnante, devono essere opportunamente disciplinate fornendo