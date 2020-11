Lezione sincrona o asincrona a distanza, cosa significa e differenze

Cosa sono le lezioni sincrone

Nell’ultimo anno le modalità di svolgimento della didattica tradizionale hanno subito una sostanziale trasformazione che si è resa necessaria per fronteggiare l’emergenza pandemica nel nostro Paese, contribuendo in tal modo al suo contenimento. Per limitare gli spostamenti ed evitare assembramenti, tra quarantene e lockdown generalizzati,rimane ancorae di comunicazione fra docenti e studenti.Il ricorso allaprevista da tutte le scuole secondarie sin dall’inizio del nuovo anno scolastico a settembre, non è bastato ad evitare un ritorno alla totale, imposta al 100% dall’ultimo Dpcm a causa dell’elevata diffusione del Covid su tutto il territorio italiano. Sulla base delle nuove disposizioni, tutte le scuole hanno organizzato modalità proprie di programmazione delle lezioni a distanza, definendo sia ile la(solitamente da 50 a 60 minuti), siaGuarda anche:Larappresenta. Questo tipo di lezione si svolge infatticon la presenza sia del docente sia della classe: l’insegnate dovrà dunque segnare sul registro elettronico le presenze e le assenze degli alunni e, attraverso lo schermo del dispositivo, potrà dunque spiegare, interrogare, correggere compiti o anche somministrare test scritti sotto la sua supervisione. Si tratta dunque di una vera e propriain cui le attività e le interazioni fra docenti e studenti rimangono invariate rispetto a quelle che ordinariamente si svolgono in una classe fisica.Consi intendono tutte quelle forme di didattica che sono erogatepoichée possono dunque essere predisposte dal docente e visionate dagli studenti in qualsiasi momento. Il canale di comunicazione anche in questo caso è rappresentato da unache può essere anche lo stesso registro elettronico, in cui il docente caricadi qualunque tipo (registrazioni audio o video, slide, dispense, schemi, link di siti internet, testi) ritenuti più funzionali all’apprendimento di un determinato argomento.La prima differenza sostanziale è rappresentata proprio dalla presenza o meno del docente nei due tipi di lezione. La presenza della figura di riferimento e di guida, rappresentata dal docente, presuppone infatti la possibilità da parte degli studenti diqualora qualche argomento non risulti abbastanza chiaro o si abbiano dubbi di qualsiasi tipo. A differenza della modalità sincrona infatti, quella asincrona non è caratterizzata da videolezioni in tempo reale, poiché il docente è offline e alla classe è richiestoguidato soltanto dagli approfondimenti scelti e progressivamente caricati dall’insegnante. Poiché le lezioni asincrone privilegiano uno studio personale, sono prive dell’che caratterizza invece la didattica sincrona.Accanto alla mera alternanza fra queste due modalità didattiche, esistono diversi esperimenti didattici in cuiin un unico e armonico compromesso. Il più importante fra questi è sicuramente la, ovvero un sistema didattico che prevede una fruizione asincrona di videolezioni e di altri materiali caricati dal docente su un’apposita piattaforma, di cui lo studente deve disporre studiando in maniera autonoma. In un secondo momento, la didattica asincrona viene integrata da momenti di studio sincroni in cui la classe si confronta con il docente riguardo agli argomenti spiegati nelle videolezioni asincrone. La Flipped Class è sicuramente il modello principale di integrazione fra le due forme di didattica ma non è l’unico. Esistono infatti altri prototipi che prevedono spiegazioni in sincrono, approfondimenti asincroni e autonomi da parte degli studenti e momenti di valutazione di nuovo in modalità sincrona.