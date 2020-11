Pagelle al tempo del Covid: voti in Dad, rischio ricorsi?

Rischio ricorsi per pagelle con voti in Dad

Flessibilità tra i criteri fondamentali di valutazione in Dad

Mentre l’anno scolastico prosegue inperdelle classi delle scuole secondarie, per tutti si avvicina il periodo delle tanto temuteche chiudonosia che si tratti di(con fine a Dicembre) sia che si tratti di(con fine a Gennaio). Insomma, in base al sistema adottato, nelle scuole secondarie le prime pagelle potrebbero arrivare tra poco più di un mese, non oltre l'inizio delle vacanze di Natale.Guarda anche:Il rischio reale che i docenti e i dirigenti temono in vista di queste prime pagelle è sicuramente quello deiper voti che non ritengono attendibili e corrispondenti alla realtà, come si legge su Il Messaggero . I docenti infatti in questo mese dovranno raccoglieree si tratterà di un lavoro reso più complicato dalla didattica a distanza. Per questo, i dirigenti non nascondono perplessità e paure riguardo al possibile rischio di ricorsi per tutti queiche si attestano. A differenza dello scorso anno, però, in cui il Covid aveva costretto la chiusura degli istituti in maniera improvvisa imponendo la didattica a distanza per la prima volta nel sistema dell’istruzione italiana,. Molti insegnanti hanno arginato in parte il problema dei voti durante il periodo iniziale diche è riuscita a contenere gli studenti nella classe fisica secondo turnazioni, in modo da raccogliere i primi voti sia scritti sia orali. Ma anche in questo caso, tutti i docenti devono fare comunque i conti con le seconde e ulteriori valutazioni necessarie per formulare un giudizio espresso in voto dei componenti della classe, attraverso gli strumenti offerti dalla didattica a distanza.Come formulare un voto che risponda alle reali capacità degli studenti? Senza dubbio, assegnare ricerche o farsi riconsegnare compiti scritti in modalità sincrona o asincrona rende scettici i docenti poiché molti lavori potrebbero essere il risultato die manipolazioni da libri o da internet. L’unico modo per superare questo tipo di problematica è rappresentato appunto dalla, come sottolinea, intervistato dal quotidiano: “, dobbiamo considerare l’e laalle lezioni”. A tale proposito, il dirigente scolastico sottolinea proprio l’aspetto delleche devono assolutamente essere registrate sul registro elettronico poiché, come accade anche nelle lezioni in presenza, larappresenta un aspetto fondamentale della: “Un altro aspetto da considerare sono le assenze: in presenza, quando uno studente entra a scuola, ci resta per l’intera giornata. Ma con le lezioni online sta capitando di veder “sparire” gli alunni per un’ora e poi rientrare: sono assenze a tutti gli effetti”. La soglia che contaper la promozione finale, rimane dunque valida e attiva anche nella didattica a distanza.