A scuola fino a luglio e il sabato? C'è il sì dei presidi

Azzolina: “A scuola fino a luglio”, ecco come si prolungherà il calendario scolastico

Niente scuola ad agosto, ma il sabato sì, via libera dei presidi

Scuola in estate: le parole del segretario della Uil scuola

Dopo aver vagliato e per lo piùecco che fa capolino: questa sembrerebbe essere laper accertarsi che possa andare bene a tutti, insegnanti e regioni, come nuova strategia per recuperare le lezioni in presenza perse di questi mesi: scopriamo nel dettaglio tutte le novità.Secondo la Ministra del Ministero dell’Istruzione,, questa la proposta che ilche avranno ora il compito di vagliare la fattibilità di tale ipotesi. Dunque,, come richiesto dalla Ministra dei Trasporti, De Micheli, per permettere ai ragazzi in Dad da molto tempo di recuperare le attività in presenza, sempre che non ci siano ulteriori stop causati da un'impennata dei contagi,: "Si può pensare al massimo ad allungare il calendario scolastico al mese di giugno".“Potrebbe essere possibile - ha confermato la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ieri, a l’Aria di domenica su La7 - lo abbiamo proposto alle Regioni, perché saranno loro a dover decidere. Certo, dobbiamo pensare alle strutture che abbiamo: ad agosto non si può fare scuola ma a giugno sì”. Infatti il grosso problema di questa nuova ipotesi, che di certo non può essere ignorato,, ma, secondo il MI, a giugno gli studenti potrebbero comunque passarlo in classe.che solleva un'importante questione:, e dunque: "Sarà necessario vedere quanti docenti si metteranno a disposizione su base volontaria e di quanti docenti aggiuntivi si avrà bisogno tra i precari". In cantiere inoltre anche, ma dovrà essereper poter recuperare le lezioni di Dad.Ma la Ministra Azzolina, che come riportato dal Messaggero , ha ribadito: “Ho proposto da tempo di andare avanti per tutto il mese di giugno – sottolinea Pino Turi, segretario della Uil scuola - di fronte ad un pericolo grande come questo che stiamo vivendo, servono azioni straordinarie: non ritengo sia sbagliato modificare il calendario scolastico per recuperare il vero diritto allo studio. Le lezioni di solito si chiudono i primi di giugno, intorno al 10 in base ai calendari regionali, ma il personale va a scuola fino al 30 giugno: si potrebbe fare lezione fino a quella data. Servono comunque decisioni uguali per tutti, poi penseremo anche al rinnovo del contratto e a come sta cambiando il ruolo del docente in questa fase, a cominciare dallo strumento della didattica a distanza”. Tuttavia, dopo che