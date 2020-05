Didattica a distanza: quando finiranno le videolezioni? Le date regione per regione

Quando finiscono le videolezioni?

Abruzzo : lunedì 8 giugno;

: lunedì 8 giugno; Basilicata : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Bolzano : martedì 16 giugno:

: martedì 16 giugno: Calabria : martedì 9 giugno;

: martedì 9 giugno; Campania : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Emilia-Romagna : sabato 6 giugno;

: sabato 6 giugno; Friuli-Venezia Giulia : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Lazio : lunedì 8 giugno;

: lunedì 8 giugno; Liguria : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Lombardia : lunedì 8 giugno;

: lunedì 8 giugno; Marche : sabato 6 giugno;

: sabato 6 giugno; Molise : sabato 6 giugno;

: sabato 6 giugno; Pimonte : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Sicilia : sabato 6 giugno (per chi va a scuola 6 giorni su 7) e mercoledì 10 giugno (per chi va a scuola 5 giorni su 7);

: sabato 6 giugno (per chi va a scuola 6 giorni su 7) e mercoledì 10 giugno (per chi va a scuola 5 giorni su 7); Sardegna : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Toscana : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Trentino : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Umbria : martedì 9 giugno;

: martedì 9 giugno; Valle d’Aosta : venerdì 12 giugno;

: venerdì 12 giugno; Veneto: sabato 6 giugno.

Con la fine dell’anno finiranno anche le videolezioni?

Gli studenti, infatti, hanno seguito tutto iltramite videolezioni e, con maggio che ormai si avvia a conclusione, è normale che comincino a domandarsi quando finirà la scuola con queste modalità. Vediamo insiemein tal senso e quali sono le previsioni per il prossimo anno scolastico, che comunque potrebbe ancora comprendere le videolezioni.Stando alle ultime, le videolezioni e la didattica a distanzaa seconda della regione di appartenenza. Andrà tutto come previsto - almeno in questi termini - quindi, con l’ultimo giorno di scuola che rispetterà il calendario regionale già precedentemente fissato. Ma c’è un'ulteriore possibilità che ogni istituto può scegliere o meno di sfruttare: nell’ambito dell’ogni dirigente può, pur rispettando di base il calendario della Regione, fissare l’ultimo giorno di scuola poco prima o poco dopo la data prevista. Ricordiamo allora,secondo il calendario scolastico.Ma c'è anche un'altro interrogativo che gli studenti stanno cercando di chiarire.Il dubbio, visto il momento che stiamo vivendo, è legittimo. La risposta?. Per, infatti, proprio in queste settimane si sta valutando dicon una: con parte delle lezioni seguite in aula e parte da casa. Tra classi dimezzate, pasti da consumare al banco e obbligo di mascherine il distanziamento sarà fondamentale a settembre. Si sta perciò pensando anche a una, con alternanza di posti pieni e posti vuoti. Ma sono tante le ipotesi sul tavolo, tra cui quella di far fare, di farli andarese non addirittura; con una parte dei ragazzi che andrebbe a scuola e gli altri che si dovranno collegare da casa. A breve la soluzione definitiva.