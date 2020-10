Coronavirus, 5 milioni di test rapidi per le scuole

Test rapidi a scuola: quando arrivano e cosa sono?

Le parole della Ministra Azzolina sui test rapidi a scuola

Le scuole sono aperte ormai da quasi un mese e i problemi sorti all’apertura degli istituti scolastici non sono stati pochi,Dunque a tre settimane dal suono della prima campanella, tanto da dover introdurre nuove strette sulla vita quotidiana di noi tutti tramiteTuttavia anche le scuole si stanno dando da fare per limitare i contagi: ecco che quindi, circa 250 gli istituti. Tuttavia si pensa a come poterin modo ancora. Ecco dunque che ile, intervistato ieri a Che tempo che fa su Rai3, ha annunciato“In queste ultime ore abbiamo iniziato ad utilizzare anche i test antigenici che sono test più rapidi e che ci aiuteranno: 5 milioni sono in arrivo, verranno usati nelle scuole, stiamo lavorando per provare ad aprire anche l’opportunità di un utilizzo negli studi dei medici di medicina generale e questo potrebbe essere chiaramente un grande passo in avanti”."Il Governo sta valutando l'utilizzo dei test rapidi anche per le scuole, come sto chiedendo da tempo". Lo ha scritto sul suo profilo facebook ieri la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina , aggiungendo che: "Non c'è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole. Il Governo non ne ha affatto discusso. E sarebbe strano il contrario: i dati ci confermano che le scuole sono luoghi molto più sicuri di altri. A scuola ci sono regole, anche molto stringenti, che studenti, studentesse e personale stanno rispettando con grande senso di responsabilità." E una volta chiarito che, la Ministra Azzolina: “Credo poi che vada fatta una riflessione seria su tutte quelle attività, anche ricreative, che riguardano i nostri ragazzi fuori da scuola, dopo l'orario scolastico. Episodi recenti ci dimostrano che spesso sono l'origine di focolai che costringono alla quarantena decine di giovani e adulti".