Casi di Covid, inizia a sentirsi l'effetto scuola?

Contagi in salita e scuole riaperte: c’è una correlazione?

Il contagio si diffonde nelle scuole?

Le scuole hanno ormai riaperto in tutta Italia. Parallelamente, i contagi in tutta Italia sono tornati a salire, con moltissimi positivi in poche settimane. Ma, questi due fattori, potrebbero essere legati tra loro? Potrebbe essere proprioEcco qual è l’opinione degli esperti e delCome riportato da Repubblica.it , dopo appena. E tra gli esperti e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico si fanno sempre più pesanti le voci che ritengono che; non sarebbe dunque un caso che molto spesso i positivi siano asintomatici o con pochi sintomi. "In questo momento l'epidemia legata alle scuole non riguarda solo gli studenti ma anche tutto ciò che gira intorno, dal traffico, ai mezzi pubblici, ai genitori che si ritrovano fuori da scuola - spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive - L'epidemia si muove all'interno delle famiglie, il singolo caso di un bambino ne genera quattro o cinque tra i parenti".Quindi, potrebbe esserci effettivamente una correlazione tra la crescita del numero dei casi e la ripartenza delle scuole. Tuttavia,che stanno facendo innalzare nuovamente i contagi in Italia. A riprova di ciò ci sono i dati ufficiali rilasciati dal ministero dell'Istruzione pochi giorni fa, secondo i quali tra studenti e insegnanti non si superano le 2mila unità. Mentre, secondo il report 'ufficioso' elaborato dello studente di Economia a Torino Lorenzo Ruffino,(meno di 250 le scuole chiuse del tutto).Non è però da sottovalutare che in alcune regioni. Ad esempio, dati alla mano, i ragazzi positivi in Emilia e in Toscana sono stati ildei nuovi casi. Stesso dato per l'area metropolitana di Milano, mentre in tutta la Lombardia sono statiLa stessa percentuale l'ha diffusa l'Istituto superiore di sanità nell'analisi dei casi degli ultimi 30 giorni; quandoInfine, a ritenere che aè Vittorio Demicheli, epidemiologo e direttore sanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, che ha dichiarato: "Del resto questo tipo di contagi sono l'80% in Italia, visto che i rientri dall'estero sono pochi così come gli screening. E se hai un bambino di 5 anni in quarantena come fai a garantire che non entri in contatto con i genitori. È impossibile".