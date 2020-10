Scuola, tutte le date importanti dell'anno scolastico 2020/21

Anno scolastico 2020/2021: festività e ponti, tutte le date

• Martedì 8 dicembre: festa dell’Immacolata

• Da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio: possibile periodo di vacanze natalizie

• Martedì 16 febbraio: Carnevale (ogni regione stabilirà la presenza o meno della pausa per il Carnevale)

• Da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile (compreso): avranno luogo le vacanze pasquali poiché domenica 4 aprile sarà Pasqua mentre lunedì 5 aprile Pasquetta

• Sabato 1 maggio: festa dei Lavoratori

• Mercoledì 2 giugno: festa della Repubblica. In questo caso il ponte potrebbe estendersi anche per 5 giorni.



• Domenica 1 novembre: tutti i Santi (ma i alcune regioni le scuole resteranno chiuse il 2 novembre per il giorno dei Morti)

• Domenica 25 aprile: festa della Liberazione



Date di inizio esami di Terza Media e Maturità 2021

Probabile data di inizio degli esami di Terza Media 2021 : 8 giugno 2021;

: 8 giugno 2021; Probabile data di Prima prova Maturità 2021 : 16 giugno;

: 16 giugno; Probabile data di Seconda prova Maturità 2021: 17 giugno.

Date Invalsi anno scolastico 2020/2021

Italiano : giovedì 6 maggio 2021

: giovedì 6 maggio 2021 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

Inglese : mercoledì 5 maggio 2021

: mercoledì 5 maggio 2021 Italiano : giovedì 6 maggio 2021

: giovedì 6 maggio 2021 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti in quanto il sabato 10 aprile 2021 le classi campione non possono svolgere prove.

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021

Prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13, venerdì 14 maggio 2021. La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti.

Prove di Italiano e Matematica: da lunedì 10 maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021. La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 1° marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021

Tutte le date importanti sul diario Skuola.net!

Diario Skuola.net 2020 2021 il Diario Salva Studente Compralo subito! Clicca qui!

La scuola è ormai iniziata in tutta Italia,. Ma, nonostante l’avvio non facile,in mente, da quando sentono suonare la prima campanella dell’anno: qAd aggiungersi però al pensiero delle pause che saranno disseminate all’interno dell’anno scolastico 2020/21 c’è anche da prendere in considerazione altre date importanti:Scopriamo insieme quindi le date che sarà meglio non dimenticare quest’anno scolastico.Iniziamo con le note più positive:. Come tutti sappiamo da settembre a giugno l’anno scolastico viene solitamente scandito dalleaggiungendo poi tutte le. Scopriamo quindi le vacanze in programma per quest’anno:poiché coincidono con la domenica:Vediamo ora date da ricordare molto meno allegre rispetto agli appuntamenti con le vacanze:Solitamente. Tuttavia dal Ministero dell'Istruzione ancora non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, quindi le date che seguonoalmeno per ora:Infine scopriamoL'Istituto Invalsi ha comunicato che anche quest’anno le classi interessate sarannoGli studenti delle classi interessatesuddivisa in Reading e Listening. Anche quest’annoScopri le date delle prove.Sessione ordinaria per le classi campioneSessione ordinaria per le classi non campioneSessione suppletiva per le classi non campioneSessione ordinaria per le classi campioneSessione ordinaria per le classi non campioneSessione ordinaria per le classi campioneSessione ordinaria per le classi non campioneSessione suppletiva per le classi non campione e per i candidati privatistiVuoi avere tutte le date dell'anno scolastico sotto mano: quale scelta migliore se non il, che racchiude tutto quello che ti serve per pianificare studio e impegni e divertirti allo stesso tempo? Eh sì,, oltre al: dalla pagina Salva Studente a quella per tenere sotto controllo la media voto, dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso. In più curiosità, spazi riservati alla tua creatività, pagine distruttibili, meme, test. Un diario che ti farà svoltare la tua vita da studente!