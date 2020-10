Bimba va a scuola con il gel lubrificante della madre per... disinfettarsi

Mamma per errore lascia alla figlia il gel lubrificante invece del disinfettante per mani

Tra possibili lockdown, chiusure parziali, coprifuoco e didattica integrata, i ragazzi e le loro famiglie stanno vivendo giorni davvero molto caotici. E proprio ditratta un simpatico episodio che ha visto protagonistache si è presentata in classe con unma conteneva altro.Scopri cos’è successo!Un errore che ha del comico, in Scozia. Louise Hosieal posto del classico gel igienizzante, davvero necessario in questo periodo,Tuttavia né la piccola, di 5 anni,, fortunatamente. Bensì è stata proprio, e all’ ’edinburghlive’ , giornale inglese, ha raccontato: “Avevo deciso di lavare il cappotto di mia figlia e ho trovato il lubrificante intimo, che mi era stato regalato. Probabilmente le maestre non si erano accorte di nulla: credo che mia figlia abbia letto la marca, Ann Summers, e l’abbia scambiata per il suo nome. Per questo ha creduto che fosse il suo gel disinfettante. Quando le ho chiesto perché fosse nel suo cappotto, lei mi ha risposto “Per non farmi contagiare dai germi, è caldo e morbido”.