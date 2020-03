Coronavirus, scuole chiuse in tutto il mondo: 360 milioni di studenti sono già a casa (e si potrebbe sfiorare il miliardo)

Scuole chiuse in Europa e nel mondo

Coronavirus, le nazioni che hanno chiuso tutte le scuole e le università

Coronavirus, gli Stati che hanno optato per lo stop parziale delle scuole

Scuole chiuse, in Italia al via la didattica a distanza

La situazione di emergenza generata dalsi sta espandendo velocemente non solo in Italia ma in gran parte del mondo. Tra i primi provvedimenti che solitamente si prendono quando la situazione diventa preoccupante c'è sicuramente quello di, sospendendo la didattica frontale, per tenere i ragazzi a casa e non esporli al contagio.Quello che, appunto, è sin da subito, dove le attività didattiche sono state sospese ormai su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile. Ma. L'UNESCO (l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa, tra le altre cose, proprio di 'educazione'), ha pubblicato un report che ci aiuta a capire qual è il quadro attuale.Leggi anche:Ad oggi, così come segnala l'Unesco,, per un totale di più di. L'Italia e la Georgia, al momento, sono gli unici stati europei presenti nella lista, gli altri sono tutti in Asia, soprattutto orientale (Cina e Giappone su tutti). Ma non è finita qui, però, perché, a seconda delle zone in cui i contagi stanno aumentando più velocemente. Ponendo il caso che, anche lì, si optasse per la chiusura totale(800 milioni delle scuole più circa 130 milioni di universitari).Ma quali sono? Oltre all'Italia, l'elenco comprende: Azerbaijan, Bahrain, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Georgia, Iran, Iraq, Italia, Giappone, Kuwait, Libano, Mongolia, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi. Sommando tutti gli studenti cittadini di questi paesi - 305 milioni scolari e quasi 58 milioni - si arriva a. Solo la Cina ha 275 milioni di ragazzi che non possono frequentare scuole e atenei, 18,5 milioni l'Iran, che supera il Giappone (16,5 milioni di studenti fermi) ma solo perché nel Paese del 'Sol Levante' gli universitari sono in pieno spring break (la sosta primaverile).In altre parti del mondo, invece, le scuole sono state chiuse in modo parziale. Ad esempio, inlo stop sta riguardando solo i dipartimenti dell'Oise e dell'Alto Reno, la Corsica e alcune città sparse. Scuole chiuse a macchia di leopardo anche in: per il momento le regioni interessare sono la Baviera, la Bassa Sassonia, il Baden-Wurttemberg, la Renania Settentrionale-Vestfalen, il Brandeburgo (dove però non tutti gli istituti hanno chiuso i cancelli) più qualche scuola qui e là. Stesse dinamiche in. Volgendo lo sguardo ad altri continenti, inscuole chiuse nella regione di Herat, mentre insono chiuse in tre distretti. Pausa forzata ma a intermittenza anche in. Pure gli Stati Uniti iniziano pian piano a chiudere le scuole. Alla fine, considerando solo queste nazioni, con lo stop generale si arriverebbe a 567 milioni di studenti (495 di scuola, 72 di università). Ma la situazione è in continua evoluzione.Con le scuole chiuse in tutto il territorio italiano, però,. Il ministero dell'Istruzione ha attivato da alcuni giorni una sezione dedicata sul proprio sito ufficiale in cui è possibile accedere a dati, contenuti e piattaforme certificate. Un ambiente di lavoro virtuale in progress a supporto delle scuole per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Allo stesso tempo, il Ministero ha pubblicato due call per tutte le realtà che vogliono sostenere le iniziative di didattica a distanza.