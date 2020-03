Maturità 2020, la ministra Azzolina assicura: presto informazioni sull'esame

Le decisioni sulla Maturità 2020 stanno arrivando

Nelle ultime ore il Governo e il ministero dell’Istruzione stanno lavorando senza sosta per cercare di dare unae, in particolar modo, a quelli che dovranno affrontare la. Perché non è facile gestiree tutto ciò che è stato costretto a fermarsi in queste settimane.Ad esempio, è di poche ore fa la nota tramite la quale ilregola in via ufficiale le modalità della. Ma le domande aperte in tema scuola non sono certo finite. Molte si concentrano proprio sui prossimi esami di Stato 2020, ancora avvolti da una nube di mistero; preoccupando non poco i maturandi. Tutti si chiedono:. Ecco quello che sappiamo finora.Le ipotesi e le speculazioni sulla Maturità 2020 negli ultimi giorni si stanno moltiplicando perché: ci saranno le due prove scritte? Il programma sarà accorciato? Inizieranno a giugno gli esami? Come saranno assegnati i crediti dell'ultimo anno? Gli Invalsi e l'alternanza scuola-lavoro saranno ancora requisito d'esame? Nel frattempo il MI, non avendo ancora scelto una strada definitiva, tace. Laè però intervenuta sulla questione poche ore fa, assicurando che: “L’ esame di stato è uno degli aspetti più delicati. Io sto prospettando al Ministero diversi scenari in base a quando le scuole si riapriranno. L’esame sarà serio ma terrà in considerazione il momento di emergenza che stiamo vivendo, nelle prossime settimane daremo informazioni. E conclude promettendo che l'esame: Sarà tarato sulla base degli apprendimenti che gli studenti avranno raggiunto”. Dunque, nei corridoi del MI, l’esame di Stato 2020. Per scoprire cosa sarà deciso a Viale Trastevere non resta che aspettare qualche altro giorno, per avere un quadro della situazione più chiaro e completo.