Maturità 2020, esami a settembre? La nuova ipotesi

La Maturità 2020 slitta a settembre?

In questi momenti di quarantena obbligatoria in Italia, con sempre più negozi chiusi, scuole blindate e università serrate, le. Soprattutto i dubbi di tutti gli studenti che a giugno dovrebbero affrontare. Rimarrà inalterato? Il programma delle varie materie sarà ridotto? La commissione sarà tutta interna? Verrà posticipato a settembre? Tantissime le domande che, tuttavia in queste ore proprio sul tema dell’ esame di Stato è intervenuto, segretario generale della Uil Scuola, che in un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola ha parlato di varie proposte da mettere in atto nelle prossime settimane.Nelle scorse settimane i docenti e gli studenti si sono dovuti adeguare alla chiusura delle scuole, instaurando in breve tempoanche durante questo periodo di quarantena. I più preoccupati? Sicuramente i, che vedono particolarmente incerto il loro futuro esame, per ora ancora fissato a. Ma il segretario generale della Uil Scuola,, non esclude che, dando tempo quindi ai maturandi di poter studiare e recuperare il tempo perso durante l’emergenza sanitaria a giugno e luglio, allungando quindi anche l’anno scolastico. “E’ solo una considerazione ed una preoccupazione che l’anno scolastico possa slittare per garantire il diritto allo studio per tutti e, in particolare, per coloro che sono impegnati negli esami di maturità che si potrebbero tenere anche a settembre. I docenti si adoperano per gli altri. Oggi sono vittime di una situazione, non l’hanno certo provocata. Sarebbero stati molto contenti a continuare a lavorare”, queste sono le parole usate dal segretario generale della Uil Scuola. Tuttavia queste sono semplici, bisognerà aspettare, che per ora, in particolare in merito all’esame di Stato, non ha rilasciato nessuna nuova indicazione.