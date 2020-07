Quanti studenti entrano in una classe? Online arriva la calcolatrice

Il nuovo software per calcolare la capienza delle aule

L’anno scolastico 2019/2020 si è ormai concluso, ma al Ministero dell’Istruzione. Anche il prossimo anno scolastico si preannuncia problematico, infatti, e quindi anche la scuola si sta organizzandoScongiurata la minaccia fantasma del possibile, il Ministero dell’Istruzione. E tra le ultime dichiarazioni, venerdì in conferenza stampa la Ministra Azzolina ha annunciato una novità: scopriamo insieme di cosa si tratta.“La scuola ha bisogno di spazi, è chiaro che se parliamo di un metro di distanziamento abbiamo bisogno di più spazi.” Queste sono le parole con le qualiper i ragazzi all’interno delle aule. “Al Miur abbiamo creato un software per dire quanti spazi abbiamo negli istituti. Ora so adesso, classe per classe, quanti metri ho a disposizione”. In questo modo la Ministra ha annunciato, sottolineando che, come riportato dal Fattoquotidiano.it . Infatti, al rientro in classe si dovrà fare attenzione, che dovranno essere disposti a, e a. Per questo problema la soluzione sembra essere già arrivata da un’altra fonte.Questo dilemma su come posizionare i ragazzi all’interno delle aule e di come calcolare quanti ragazzi entreranno in ogni aula, con tanto di banchi e cattedra. Infatti, mentre il Ministero dell’Istruzione annunciada poter posizionare all'interno di un’aula, il prof Omar Lazzari della provincia di Bergamo ha sviluppato. All’interno dell’ app "calcolaclassi" è presente la possibilità di personalizzare diversi parametri fra i quali una "". L'app, ma è ancora in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico.