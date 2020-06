Coppie di temptation island 2020: ecco i nomi dei partecipanti

Temptation island 2020: ecco i nomi dei partecipanti

Temptation Island: Valeria e Ciavy

Temptation Island: Annamaria e Antonio

Temptation Island: Anna e Andrea

Temptation Island: Sofia e Alessandro

Manca sempre meno per l’inizio di, trasmissione che racconta la storia il destino di sei coppie in una calda notte d’estate. La prima puntata, infatti, andrà in onda in prima serataallesu. Ma da chi è composto ildei concorrenti e dei tentatori? Dopo le discussioni sula redazione ha finalmente svelato i nomi dei partecipanti.Curioso di conoscerli? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Quella di quest'anno sarà un'edizione completamente diversa dalle precedenti: pare che la redazione abbia deciso di approfondire il tema dellae abbia voluto mescolare i partecipanti tra.I rumors sulla partecipazione disono confermati: questa sarà la prima coppia vip della nuova edizione di. La seconda coppia vip? É quella composta dall'’ex Miss Italiae l’ex calciatore. Curioso di conoscere gli altri partecipanti? Eccoli qui!La prima coppia non famosa è formata da, lui a 35 anni e lei 27. Nel video di presentazione dicono di stare insieme dae che hanno da sempre problemi con la loro libertà: Valeria afferma che il ragazzo “vuole la sua libertà però mi priva della mia”. Lui, invece, ha esplicitamente affermato di voler partecipare a Temptation per capire se davvero innamorato di lei: “Le tentazioni qui sono tante quindi potrei sbagliare”.La quarta copia della nuova edizione di Temptation Island è formata da: lei a 43 anni e lui 33. Nel video di presentazione Antonio afferma di essere sicuro di due cose nella vita: la prima di essere, la seconda che gli “piacciono le donne”. Hanno deciso di vivere l’esperienza del reality perché lui ha fatto dei piccoli errori in passato e Annamaria lo ha puntualmente perdonato per paura di. Allo stesso tempo, Antonio le vuole dimostrare di aver messo "la testa apposto".La quinta coppia è formata da, lei ha 37 anni e lui 27. Questasi fa sentire sempre di più sebbene stiano insieme da soli. Già nel video di presentazione la loro relazione non sembra essere del tutto: Andrea vorrebbe andare a vivere insieme ad Anna ma è spaventato dai milledella sua ragazza. Annamaria, infatti, vorrebbe sposarsi e avere dei figli. Solo questa esperienza le potrà dire se sta “perdendo tempo” o meno.La sesta e ultima copia della nuova edizione di Temptation island è composta da. Stanno insieme da benma hanno vissuto non poche difficoltà e allontanamenti. Alessandro, infatti, ha dichiarato di essersi innamorato a prima vista sebbene lei si frequentasse con. Sofia, dal suo canto, spera che questa esperienza le possa essere utile per capire se è il loro rapporto può riconquistare. Ci riusciranno?