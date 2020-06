Scuola, un’estate per diventare più tecnologici: tanti prof seguono webinar per portare la calcolatrice grafica in classe

Impara a usare la calcolatrice grafica con i webinar CASIO

Webinar CASIO: come partecipare e calendario degli incontri

9 giugno 17:30: Calcoli 2: calcolo avanzato, matrici - Livello Introduttivo

15 giugno 17:30: Il Menù Grafici della calcolatrice FX-CG50 - Livello Introduttivo

16 giugno 17:30: La calcolatrice grafica Casio FX-CG50 per la risoluzione dei temi all'Esame di Stato 2019 - Livello avanzato

23 giugno 17:30: Introduttivo Grafici Dinamici con la calcolatrice grafica FX-CG50 - Livello Introduttivo

23 giugno 17:30: Funzioni e grafici con la calcolatrice grafica FX-CG50 - Livello avanzato

29 giugno 17:30: Il Menù Equazioni della calcolatrice grafica FX-CG50 - Livello Introduttivo

30 giugno 17:30: Probabilità e variabili aleatorie: distribuzioni discrete e continue - Livello avanzato

Webinar CASIO, le esperienze degli insegnanti

Non hai la calcolatrice grafica? Utilizza il software gratuito

Webinar gratuiti CASIO Porta in classe la Calcolatrice grafica Tutte le informazioni Clicca qui

Dopo l’esperienza delladovuta alla chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus, la scuola - dirigenti, docenti, studenti - ha imparato una: la, che non è più possibile ignorare. Tablet, pc, smartphone possono essere, così come gliche possono rendere lo studio delle materie piùTra questi, in ambito matematico e fisico c’è sicuramente la, uno strumento ammesso all’esame di Maturità e che secondo i dati raccolti da Skuola.net oltre 9 maturandi su 10, tra quelli che l’hanno usata alla maturità scientifica, la consiglierebbero ai loro coetanei: uno strumento quindi che può esserePer supportare l’introduzione dellanon solo in sede di Esame di Stato ma anche nella didattica quotidiana, CASIO ha organizzato degliper permettere agli insegnanti di formarsi su questo strumento in tempo per Settembre., già partiti a maggio, hanno avuto un enorme successo, con oltre 390 docenti partecipanti che hanno potuto approfondire 10 argomenti differenti. Dato il riscontro positivo registrato dall'iniziativa, gli eventi continueranno a svolgersi nei mesi die saranno totalmente gratuiti, come i precedenti.La ricerca di nuovi strumenti, incentivata dalla didattica a distanza, presuppone non solo una conoscenza pratica dello strumento stesso ma anche una sua integrazione nella didattica quotidiana. Iservono proprio a questo.Sonodella durata di un’ora, dedicati agli insegnanti che vogliono portare lain classe a partire dal nuovo anno scolastico. Si tratta di veri e propri, dove si approfondisce volta per volta un argomento diverso.Sono inoltre differenziati in due tipologie,, a seconda della conoscenza che si ha della calcolatrice grafica. In questo modo, ogni docente potrà scegliere il corso online che trova più adatto alle sue esigenze. Icontrassegnati come “” sono consigliati per chi accende la calcolatrice per la prima volta; mentre quelli indicati come “” sono raccomandati per chi ha già una buona conoscenza di base ma vuole avere degli esempi pratici di didattica con l’ausilio di questo strumento.Per iscriversi bastapresente sul sito http://areadocenti.casio-edu.it/webinar/index.php indicando a quali webinar si desidera partecipare.Ogni incontro ha un numero limitato di partecipanti per poter offrire la massima interattività con il relatore: CASIO organizza quindi diversi incontri per i vari argomenti in modo da poter soddisfare tutte le richieste di partecipazione.I webinar sono pensati per essere, permettendo quindi ai partecipanti di seguirli a seconda delle loro disponibilità senza problemi di propedeuticità.Gli incontri si articoleranno nei mesi di. Per adesso, sono state confermate le date di giugno secondo questo calendario e programmazione.Le date di luglio sono in corso di definizione, ma saranno pubblicate sul sito dove è possibile effettuare l’iscrizione.Le impressioni di chi ha già preso parte ai primi appuntamenti sono state più che positive. Lo confermano le testimonianze di alcuni di loro. "Ho partecipato con piacere a tre webinar che ho trovato interessanti per i contenuti e gradevoli per l'organizzazione, la didattica e la disponibilità dei formatori" afferma una professoressa che insegna presso. "La DAD è stata per noi docenti, ma sicuramente anche per gli studenti, molto complessa.” - osserva invece una docente dell’- “I webinar proposti da Casio in questo periodo sono stati sia un’occasione per approfondire un approccio di indagine e "costruzione passo passo” di un concetto attraverso lo strumento, sia una panoramica di menù di supporto al ragionamento/svolgimento”.“Rispenderò quanto visto con gli studenti." conclude l’insegnante.Si può seguire il webinar adoperando la propria, oppure utilizzandoscaricabile al seguente link . Per usarlo, basta seguire le istruzioni che trovate scaricando questo documento Con la versione di prova, è possibile avere ae avere quindi modo sia di seguire ipasso dopo passo, sia di replicare e sperimentare le attività anche attraverso le schede didattiche che Casio invia ai partecipanti al termine degli incontri.