Tormentoni estate 2020: tutte le canzoni che balleremo quest'anno

Francesco Gabbani – Il Sudore Ci Appiccica

Boomdabash e Alessandra Amoroso – Karaoke

Elodie – Guaranà

J-AX ft. Max Pezzali- La Mia Hit

Baby k e Chiara Ferragni – Non mi basta più

ROSALÍA & Travis Scott - TKN

Harry Styles - Watermelon Sugar

Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul – MAMACITA

AYA NAKAMURA feat. MALUMA – DJADJA Remix

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me

L’iniziata e molti studenti stanno preparando esami per lao per il colloquio orale di. Dopo mesi didovuti all’emergenza sanitaria danon mancano momenti dicon gli amici tra mattinate al mare, aperitivi pomeridiane e feste notturne.L’estate ha portato con sé ancheche ci accompagneranno per in questi caldi mesi. E tu hai già iniziato a canticchiarne uno?Dopo averci conquistato con “", brano con il quale ha partecipato a, Francesco Gabbani torna con “”. Il suo è un vero e proprio tentativo di portare attraverso la sua arte un po’ di allegria dopo il lockdown: dopo mesi di distanziamento sociale “il sudore ci appiccica” e “comunque si bacia”. Pubblicata solo due settimane fa su Youtube sta per raggiungere iÈ indubbio che isiano una coppia vincente. Anche quest’estate sono tornati a farci cantare e ballare con “”. Come il brano precedentemente presentato, anche questo nuovo singolo è un inno alla libertà post coronavirus: “Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri”. Il video, che in un giorno ha raggiunto, è stato girato in spiaggia ae all’a Guagnano.A farci “sognare l’estate e le stelle” sarà anche Elodie, cantate uscita dal talent showche ha conquistato l’ottavo posto in classifica della kermesse quest’anno. Il brano, prodotto da, ha giàsu Youtube ed è adatto all’evasione estiva tra “tequila e guaranà”.Il singolo è uscito a gennaio 2020 ma si conferma anche a giugno come hit dell’estate. È un veroa tutti gli artisti che hanno prodotto le hit che più ci hanno divertito e fatto ballare negli ultimi anni. Per il videoclip, infatti,hanno coinvolto tutti i volti noti dei festival estivi.Per il duo insolito "anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi". Anche questo singolo è un inno allae al divertimento post pandemia.Dopo “” Rosalía torna ad occupare le classifiche internazionali con diverse collaborazioni. L’ultima consi chiamae in poche settimane ha superatosu Youtube.Dopo il successo di “” Harry Styles torna a conquistare le classifiche con “” che ha già superato i. Il videoclip, girato a gennaio a Miami, sta per raggiungereInfluenzati dalla melodia del brano “” disono ritornati a farci canticchiare un nuovo tormentone, “”. Le visualizzazioni su Youtube? OltreDopo averci conquistato con “” l’artista francesetorna a conquistare gli ascoltatori con il remix di "" fatto con il colombiano. Nel 2018, infatti, la prima versione di "Djadja" era già un tormentone in Francia.Lady Gaga torna a farci ballare con una collaborazione con la starcon il singolo “”, giàsu Spotify. Con questa brano, la pop star latina è diventata la prima artista nella storia della musica a debuttare con quattro singoli alla prima posizione della