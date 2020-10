Il nuovo bonus per pc e internet: cos’è e come funziona?

Bonus pc e internet: come richiederlo

Chi può richiedere il nuovo bonus per pc e internet?

Con il lockdown proclamato in Italia a marzo,Questa transizione ha portato alla lucee non solo. Infatti sono state moltissimele segnalazioni di alunni impossibilitati a seguire le lezioni da remoto perché sprovvisti di device in grado di assicurare loro l’accesso all’attività didattica a distanza.Ecco che quindi: scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona.È stato istituito un nuovo bonusa partire dalla fine di ottobre 2020. Per il momento potrà essere richiesto soltanto dalle famiglieper undestinato. Il bonus non è ancora stato erogato, tuttavia gli operatori possono già iniziare a registrarsi sulla piattaforma Intratel . Le offerte associate al bonusSul sito, una società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico e che fa parte del Gruppo Invitalia, si legge: “All’esito della registrazione e della validazione da parte di Infratel Italia degli operatori interessati a partire dal 19 ottobre gli stessi potranno caricare sulla piattaforma le offerte associate al voucher così come previsto dal Manuale Operativo pubblicato il 2 ottobre scorso. Da fine ottobre i consumatori potranno accedere alle offerte presentate dagli operatori rivolgendosi direttamente agli stessi per riscattare il Voucher di Fase I.” Dunquesia presso il suo negozio fisico sia online, accompagnato da unPer poterlo ricevere serve anche una dichiarazione in cui si sottoscriva che altri persone che abitano nella stessa unità non abbiano già richiesto il bonus.Come già affermatoe potrà avere unche dovrà essere speso perTuttavia è bene tenere conto cheo ne hanno una di velocità inferiore a 30 megabit al secondo. Quindi, in questa prima fase, il bonus non potrà essere richiesto dai nuclei familiari con Isee fino a 50mila euro.