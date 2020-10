Telefono Azzurro: al via "Cittadinanza Digitale", segui la diretta

LIVE il dibattito: Azzolina e Pisano a confronto

L’educazione civica è ormai ritornata ad essere obbligatoria nelle nostre scuole. Sicuramente uno dei pilastri di questa materia è proprio la cittadinanza digitale. Un tema che è anche al centro di un progetto di Telefono Azzurro, realtà leader nella tutela dei minori in Italia, supportato da Google.org.E' onlineL'evento di mercoledì 7 ottobre si tiene dalle ore 10, moderato dalla giornalistae con interventi in presenza, tra gli altri,Il pannello comprende anche gli interventi del(Professore di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Presidente Telefono Azzurro);(Vicepresidente Abi);(Psicologa Clinica e Forense, consulente presso il Centro Studi e Ricerche di SOS Il Telefono Azzurro Onlus);(Collegio dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali);(in rappresentanza di Google.org - Director Government Affair and Public Policy South Europe Google);(Professore di Etica delle Tecnologie, Pontificia Università Gregoriana);(Professore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia);(Coordinatore attività Repubblica Digitale); Maurizio Milan (Presidente Associazione Italiana Formatori) e(Vicedirettore Generale dell’UNESCO per il settore Educazione)