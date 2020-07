Azzolina, per le famiglie voucher da 500 euro per pc, tablet e internet

Ministra Azzolina: nuovi fondi per scuole e famiglia senza internet e pc

Le parole della Ministra Azzolina sulla tecnologia e internet per scuole e famiglie

La didattica a distanza dei primi mesi del 2020, forzata a causa dell’epidemia di Covid-19 tutt’ora in atto nel mondo, ha lasciato intravedere i nervi scoperti con i quali gli italiani. Infatti per seguire le lezioni da metà febbraio 2020, fino alla metà di giugno,, ma sono state tantissime le, molte delle quali arrivate direttamente al Ministero dell’Istruzione, cheE proprio questi sono stati oggetto dell’intervento di mercoledì della Ministra Azzolina in Parlamento: scopriamo insieme cos’ha annunciato.La connessione a internet mai è stata tanto importante quanto per questi primi mesi del 2020. Infatti con il lockdown, il lavoro (di chi poteva continuarlo da casa) e lo studio si sono spostati online, non senza difficoltà e perplessità. Infatti non sono stati pochi gli studenti e le famiglie che, insufficiente o assente. E proprio questo è stato uno dei punti. Infatti la Ministra ha dichiarato di voler: ma non solo. Ha inoltre annunciato di. Vediamo insieme quali sono state le sue parole.Come riportato dal portale Orizzontescuola , la Ministra Azzolina nel corso del suo intervento, annunciando di voler potenziare il progresso in questo senso: “Vogliamo digitalizzare la scuola e farlo in fretta. Abbiamo stanziato oltre 400 milioni di euro, aumentandoli dagli iniziali 200, per potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti. Li prevede il Piano Scuola approvato di recente dal Comitato nazionale per la Banda Ultralarga. L’obiettivo è garantire rapidamente una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita) all’81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici.” Ma non è tutto, infatti dopo aver annunciato di, i suoi pensieri si sono poi spostati anche verso: ”Previsti anche voucher per le famiglie: fino a 500 euro, in base all’Isee, per connessioni veloci, pc e tablet“. In conclusione quindi, del Governo e degli enti locali: “Con i fondi aggiuntivi delle Regioni e altre economie di spesa puntiamo a raggiungere progressivamente il 100% degli edifici scolastici”.