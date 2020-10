Amazon Prime Day 2020: offerte e sconti su Echo, Kindle, Fire TV e tablet

Amazon Prime Day: prodotti scontati e anteprime

Amazon Prime Day: quali offerte ci saranno

Manca sempre meno per ill’evento più atteso dai fedeli abbonati ad Amazon Prime. Dopo il ritardo causato dall’emergenza sanitaria, gli utenti italiani avranno l’accesso ad offerte esclusive e prodotti scontatiEcco tutto quello che c’è da sapere prima di fare la gara a chi mette più cose nel carrello!Sembrava che l’emergenza sanitaria da Covid-19 avesse messo in crisi l’evento più amato dai clienti Prime ma il colosso di Jeff Bezos ha risposto con due giorni interi ditra cui diverse offerte dedicate ai dispositivi Amazon.Novità rispetto allo scorso è la presenza di prodotti di piccole e medie imprese: dopo lo scoppio della pandemia e il conseguente lockdown, infatti, la società ha voluto supportare gli imprenditori locali inserendoli nelle offerte prime. Inoltre, chi ha acquistato dal 28 settembre al 12 ottobre una selezione diriceverà un buono sconto di 10 euro da utilizzare proprio tra domani e il 14 ottobre, i giorni del Prime Day. Se anche tu sei già curioso di conoscere i prodotti in offerta,e le offerte in bundle selezionate:•Echo Dot (3a generazione) - €19,99•Echo Show 5 - €44,99•Echo Show 8 - €64,99•Echo Auto - €34,99•Echo Studio - €149,99•Echo Flex - €14,99•Echo Show (2a generazione) - €179,99•Echo Dot (3a generazione) + Amazon Smart Plug - €29,99•Echo Dot (3a generazione) + Lampadina Smart LIFX White - €24,99•Echo Dot (3a generazione) + Lampadina Smart Philips Hue Color - €39,99•Kindle Paperwhite - €99,99•Fire TV Stick 4K con telecomando Alexa - €39,99•Nuovo Fire HD 8 tablet - €69,99•Tablet Fire 7 - €49,99Amazon ha anticipato che ci saranno delleche dureranno 24 ore, delleche rimarranno sul sito fino a esaurimento scorte e delle, una novità, che includeranno sconti su prodotti di punta. Sul comunicato emanato, inoltre, si legge che quest’anno Amazon investiràin promozioni speciali durante il Prime Day e la stagione natalizia. Le offerte ruoteranno attorno a dispositivi per lae tanto altro.