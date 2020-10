WhatsApp, si potranno silenziare per sempre le chat

Gruppi Whatsapp: come silenziarli per sempre?

Aggiornamento whatsapp: le altre novità

Sicuramente anche a te è capitato dicon discussioni su discussioni che non ti interessano davvero ma dal qualeQuindi quando sei andato a silenziare il gruppo hai notato con disappunto che ci fosse un limite di tempo,E se ti dicessi che da ora potrai silenziare i gruppi molestiWhatsapp è l’app di messaggistica tra le più note ed utilizzate al mondo, ma questo non significa affatto che sia perfetta, e anzi, è in continuo aggiornamento.: prima fra tutte la possibilità diTuttavia attenzione prima di festeggiare: infatti l’aggiornamento in questione sarà prima di tutto disponibile per gliquindi dotati di iPhone.Con il nuovo aggiornamento di Whatsapp non si potrannoma ci sono anche altre implementazioni. Infatti l’aggiornamentoche facilita gli utenti nel ritrovare chat, persone o messaggi. Inoltre si potràproteggendo così foto e video che ritenete privati. Infine sarannoQuesto significa che sarete liberi di inviare un contenuto, un video, una foto o una GIF che scomparirà automaticamente dopo che il messaggio è stato visualizzato.