Riccardino, esce l'ultimo libro di Andrea Camilleri: addio Montalbano

Andrea Camilleri, uscito il finale di saga di Montalbano

Salvo Montalbano, un personaggio inventato in un contesto esistente

Fonte: Sellerio via Fb“Finirà Montalbano. Nel momento nel quale finisco io, finisce anche lui”. Aveva spiegato cosìai microfoni di Fanpage.it parlando dell’epilogo della saga più letta e seguita dagli italiani. Ed ecco che arriva l’atto finale delcon il libro “”, disponibile da oggi 16 luglio.Grazie ai pre-order è stato annunciato come ilancor prima di uscire. Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama.Ad un anno esatto dalla morte di, la casa editricepubblica oggi il capitolo finale della saga che ha per protagonista il commissario Salvo Montalbano, che in televisione ha vestito gli abiti di, inserito nella memorabile collana “”, ideata dacon. L’editore ha spiegato che quella di “” avrà un’edizione speciale con una nota diaffinché i lettori possano “seguire l’evoluzione nel corso del tempo di quella lingua unica inventata da Andrea Camilleri” attraverso due edizioni del romanzo, la prima e quella definitiva, così come desiderava l’autore: “Ho sempre distrutto tutte le tracce che portavano ai romanzi compiuti, invece mi pare che possa giovare far vedere materialmente al lettore l’evoluzione della mia scrittura”. È dal 2006, infatti, che l’editore conserva gelosamente l’ultimo capitolo della saga: ideato nel 2004 e scritto 2005, è stato rivisto nel 2016 dall’autore per rinnovare la lingua senza cambiare la trama. L’agenzia di stampa Adnkronos ha svelato l’incipit di “” che proponiamo di seguito.“Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì gli parse, doppo ore e ore passate ad arramazzarisi ammatula dintra al letto. 'Riccardino sono', disse una voce squillante e festevole, per dargli appuntamento al bar Aurora. Ma Montalbano non conosceva nessuno con quel nome... Un'ora dopo, la telefonata di Catarella: avevano sparato a un uomo, Fazio lo stava cercando”.Come nei libri precedenti, anche questa volta il lettore si renderà conto che sebbene ie leriportate siano completamente inventate di sana pianta dall’autore, il contesto può essere riconducibile a quello attuale. È indubbio che tra il personaggio die l’autore ci sia uncaratterizzato da una forte dialettica ed è altrettanto vero che ogni passo di ciascun libro sia un motivo die di. Con la pubblicazione di questo ultimo romanzo, l’editoreomaggia quindi "uno scrittore, una figura pubblica e una persona straordinaria. Una quarantennale avventura di amicizia, di libri, di lavoro, di divertimento, iniziata nei primi anni ’80 quando Camilleri consegnò a Leonardo Sciascia un faldone di documenti su una strage dimenticata avvenuta a Porto Empedocle nel 1848".